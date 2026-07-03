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Resumen: Una pareja extranjera fue capturada en Bogotá por su presunta participación en una red de explotación sexual infantil. La investigación tiene conexiones con Australia.

¡Indignante! Capturan a pareja señalada de explotar sexualmente a su propia hija en Bogotá

Una pareja de ciudadanos extranjeros fue capturada en la localidad de Suba, Bogotá, por su presunta participación en una red de explotación sexual infantil que operaba mediante plataformas digitales y que tendría conexiones internacionales.

El operativo fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Embajada de Australia en Colombia. La diligencia incluyó un allanamiento a la vivienda donde residían los investigados.

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó en abril de 2026 y permitió establecer un presunto vínculo con personas ubicadas en Australia, lo que dio paso a una cooperación internacional para avanzar en el caso.

Según el material probatorio recopilado hasta el momento, los capturados habrían utilizado plataformas de transmisión en vivo, páginas de contenido para adultos y servicios de mensajería para distribuir contenido relacionado con la explotación sexual infantil de su hija menor de edad, quien, al parecer, habría sido víctima de estos hechos desde septiembre de 2022.

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Durante el procedimiento judicial fueron incautados varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis forense.

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Los investigadores consideran que la información almacenada en estos equipos podría permitir la identificación de otros posibles integrantes de la red criminal en diferentes ciudades.

La menor fue puesta bajo la protección de las autoridades competentes, que adelantan el proceso de restablecimiento de sus derechos y le brindan el acompañamiento correspondiente mientras avanza el proceso judicial contra sus padres.

La Fiscalía General de la Nación continúa recolectando evidencias para determinar el alcance de la organización investigada y establecer si existen más personas involucradas en estos hechos relacionados con la explotación sexual infantil.

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