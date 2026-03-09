Resumen: Un bombardeo contra disidencias de las Farc se registró en zona rural de Ituango, Antioquia. La operación militar estaba dirigida contra el frente 18 al mando de alias “Ramiro”.

Bombardeo contra disidencias de las Farc en Ituango: operación iba contra el frente de alias ‘Ramiro’

Un bombardeo en Ituango, Antioquia, fue reportado en la madrugada de este 9 de marzo, en medio de una operación militar dirigida contra estructuras de las disidencias de las Farc que operan en esta zona del departamento.

De acuerdo con información preliminar de fuentes militares, la acción estuvo enfocada contra integrantes del frente 18 de las disidencias, grupo armado que sería comandado por el hombre conocido con el alias de “Ramiro”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que la operación se desarrolló en zona rural del municipio y señaló que el ataque habría impactado posiciones utilizadas por integrantes de esta estructura ilegal.

Según las autoridades, este bombardeo en Ituango también estaría relacionado con estructuras que hacen parte del grupo armado liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los comandantes de las disidencias que actualmente participa en un proceso de conversaciones con el Gobierno nacional dentro de la política de paz total.

Tras el bombardeo, unidades de las Fuerzas Militares iniciaron labores de verificación en el terreno para establecer el impacto de la operación, determinar si hubo bajas o capturas entre los integrantes del grupo armado y evaluar posibles afectaciones en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre los resultados de la operación.

De acuerdo con datos del sector Defensa, esta sería la operación aérea número 16 realizada por el actual gobierno contra estructuras armadas ilegales en el país.

