¡El fuego no da tregua! Incendios ya arrasaron cerca de 300 hectáreas en Tolima

Resumen: Los incendios forestales en Armero Guayabal, Tolima, han consumido cerca de 300 hectáreas. Las autoridades solicitan apoyo aéreo para controlar la emergencia.

Los incendios forestales mantienen en alerta al municipio de Armero Guayabal, en Tolima, donde las autoridades estiman que cerca de 300 hectáreas han sido consumidas por las llamas durante los últimos días.

La emergencia continúa activa en varios sectores de la zona rural y los organismos de socorro siguen trabajando para evitar que el fuego se propague.

El alcalde Mauricio Cuéllar informó que los focos del incendio cambian de intensidad dependiendo de las condiciones climáticas, por lo que las labores de control se han concentrado especialmente durante la noche, cuando las temperaturas disminuyen y es posible intervenir con mayor seguridad.

El balance preliminar entregado por la administración municipal señala que los incendios forestales han generado una afectación considerable en el territorio. La comunidad ha participado activamente en las labores de apoyo mientras continúan las acciones de contención.

Uno de los principales desafíos para controlar la emergencia es el difícil acceso a los puntos donde se encuentran las llamas. Según el mandatario, varios focos están ubicados en la parte alta de las lomas, lo que obliga a caminatas de entre una hora y media y dos horas para llegar a las zonas afectadas.

Por esa razón, el municipio solicitó apoyo helicoportado para combatir el fuego desde el aire y facilitar la atención en los lugares de más difícil acceso.

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Las autoridades también adelantan una investigación para establecer el origen de los incendios forestales. Una de las hipótesis apunta a que una quema controlada habría perdido el control debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos y la acumulación de hojarasca seca, aunque hasta el momento no se ha atribuido responsabilidad a ninguna persona.

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