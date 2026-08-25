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    ¡Le devolvieron la protección! Tribunal ordena a la UNP restablecer esquema de seguridad a Angie Rodríguez

    Angie Rodríguez había perdido parte de las medidas que tenía asignadas. Ahora, una decisión judicial ordenó a la UNP mantenerlas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Le devolvieron la protección! Tribunal ordena a la UNP restablecer esquema de seguridad a Angie Rodríguez
    Foto de archivo.
    ¡Le devolvieron la protección! Tribunal ordena a la UNP restablecer esquema de seguridad a Angie Rodríguez

    Resumen: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó restablecer temporalmente la protección de Angie Rodríguez mientras la UNP realiza un nuevo estudio de seguridad.

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    El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera transitoria las medidas de seguridad que tenía Angie Rodríguez, exgerente del Fondo de Adaptación, mientras se adelanta un nuevo estudio para establecer el nivel de riesgo que enfrenta actualmente.

    La decisión fue tomada luego de una acción presentada por la exfuncionaria, quien cuestionó la modificación de las medidas de protección que tenía asignadas.

    El Tribunal consideró necesario revisar nuevamente su situación, teniendo en cuenta que ya no ocupa la gerencia del Fondo de Adaptación y los hechos relacionados con las amenazas que, según lo expuesto durante el proceso, habría denunciado mientras hacía parte del Gobierno de Gustavo Petro.

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    En el fallo, el Tribunal ordenó expresamente a la UNP realizar un nuevo estudio de seguridad para determinar cuáles son las medidas que requiere Angie Rodríguez en la actualidad.

    Mientras se desarrolla ese procedimiento, la entidad deberá mantener las medidas que habían sido asignadas previamente a la exfuncionaria mediante la resolución DGRP 003701 del 23 de abril de 2026.

    La decisión busca garantizar sus derechos fundamentales frente al riesgo que fue expuesto en la acción judicial, aunque las medidas definitivas dependerán de los resultados del nuevo análisis de seguridad.

    Angie Rodríguez dejó la gerencia del Fondo de Adaptación el pasado 31 de julio, luego de que el entonces presidente Gustavo Petro declarara su insubsistencia.

    Después de su salida, el mandatario cuestionó públicamente a la exfuncionaria y la calificó de “manipuladora”, en medio de las controversias generadas por entrevistas en las que Rodríguez habló sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

    Ahora será la UNP la encargada de determinar, mediante el nuevo estudio, qué esquema de protección corresponde a Angie Rodríguez de acuerdo con las condiciones actuales de seguridad.

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