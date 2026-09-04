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Resumen: El alcalde Fico Gutiérrez denunció mano criminal en los incendios forestales de Medellín y pidió denunciar sospechosos al 123.

¡Hay ‘pirómanos’ sueltos en los cerros! Fico denunció que los incendios recientes en Medellín son provocados

Una grave situación ambiental y de orden público atraviesa la capital antioqueña tras confirmarse que detrás del incremento sistemático de las conflagraciones de cobertura vegetal existe la intervención directa de piromaníacos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encendió las alarmas institucionales a través de su cuenta oficial en la red social X, solicitando la máxima colaboración de la ciudadanía para denunciar a través de la línea de emergencias 123 a cualquier persona que sea detectada realizando actividades sospechosas en las reservas naturales y laderas de la ciudad.

El pronunciamiento del mandatario paisa se produce en medio de una racha crítica de emergencias asociadas a la severa temporada seca vinculada al fenómeno de El Niño.

Los reportes de los organismos de socorro indican que el Cuerpo Oficial de Bomberos ha tenido que atender decenas de incendios forestales en puntos estratégicos como el cerro La Asomadera, el Alto de Boquerón, Rodeo Alto y el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.

El personal de socorro y las autoridades locales han encontrado evidencias físicas en los terrenos afectados, tales como garrafas con rastros de combustible y herramientas diseñadas para la quema indiscriminada de vegetación.

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La evidencia sobre esta problemática quedó al descubierto tras la reciente captura en flagrancia de un sujeto grabado por la comunidad mientras encendía fuego en la vegetación aledaña a la vía Las Palmas. El implicado fue procesado penalmente por los delitos de ecocidio y daños en los recursos naturales, recibiendo medida de aseguramiento en centro carcelario.

Frente al pronóstico de que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos meses, la Alcaldía de Medellín y el DAGRD reforzaron los esquemas de vigilancia con la red de guardabosques en los siete cerros tutelares para mitigar el impacto de los incendios.

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