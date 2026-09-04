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    Wilmer Stiven Valencia desapareció en el municipio de La Estrella

    fue reportado como desaparecido el 1 de agosto en el sector de La Tablaza

    Publicado por: Juan Manuel

    WILMER STIVEN VALENCIA OSORIO
    Wilmer Stiven Valencia desapareció en el municipio de La Estrella

    Resumen: Wilmer Stiven Valencia Osorio, de 28 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

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    Wilmer Stiven Valencia Osorio, de 28 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el brazo derecho tiene tatuada una estrella; en el brazo izquierdo, una figura; y en el antebrazo izquierdo, una hoja de marihuana. Estas características pueden contribuir a su identificación.

    Wilmer Stiven Valencia Osorio fue reportado como desaparecido el 1 de agosto de 2026, en el sector de La Tablaza, municipio de La Estrella, Antioquia. La información disponible señala como fecha y lugar de desaparición este punto, sin datos adicionales sobre las circunstancias del hecho.

    1 BOLETIN WILMER STIVEN VALENCIA OSORIO

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