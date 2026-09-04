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Resumen: Wilmer Stiven Valencia Osorio, de 28 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Wilmer Stiven Valencia desapareció en el municipio de La Estrella

Wilmer Stiven Valencia Osorio, de 28 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el brazo derecho tiene tatuada una estrella; en el brazo izquierdo, una figura; y en el antebrazo izquierdo, una hoja de marihuana. Estas características pueden contribuir a su identificación.

Wilmer Stiven Valencia Osorio fue reportado como desaparecido el 1 de agosto de 2026, en el sector de La Tablaza, municipio de La Estrella, Antioquia. La información disponible señala como fecha y lugar de desaparición este punto, sin datos adicionales sobre las circunstancias del hecho.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes