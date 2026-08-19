Ante graves hallazgos financieros y administrativos: Supersalud nombra nuevo agente interventor para la Nueva EPS 

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Minuto30.com .- La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció este miércoles un remezón en la administración de la Nueva EPS. A través de la Resolución 2026320030008580-6 del 18 de agosto de 2026, la entidad designó a Roberto José Tercero Solano Navarra como el nuevo agente especial interventor.

Esta decisión se enmarca dentro de la medida de intervención forzosa administrativa que rige sobre la EPS, la cual tiene vigencia extendida hasta el 10 de abril de 2027, y busca garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud para millones de colombianos.

El diagnóstico que motivó el relevo

El cambio de timonel obedece a un estricto seguimiento realizado por la Supersalud, el cual arrojó un panorama crítico en los componentes administrativo, financiero, técnico-científico y jurídico.

Según el documento oficial, existen factores estructurales que siguen paralizando la operación de la EPS. Entre los hallazgos más graves se destacan:

Opacidad financiera: La Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados, dictaminados ni aprobados para las vigencias 2023, 2024 y 2025.

Bloqueo a la vigilancia: Se evidenció un incumplimiento reiterado en el reporte de información oficial a la Supersalud desde febrero de 2024, lo que ha limitado las acciones de inspección y control del Estado.

Caos contable y deudas: Hay un crecimiento sostenido de las deudas y anticipos con la red prestadora, sumado a un grave rezago en el procesamiento, auditoría y contabilización de facturas. Esto ha imposibilitado la conciliación y el pago a los acreedores.

Los afiliados, los más afectados

El desorden administrativo ha impactado directamente el bienestar de los pacientes. La resolución establece que el 51% de las reclamaciones de los usuarios se concentran actualmente en tres problemáticas críticas:

Negación de tecnologías y servicios médicos previamente autorizados. Altas barreras y dificultades en la asignación de citas. Demoras injustificadas en la atención oportuna.

«Esta medida está orientada a corregir el rumbo, garantizar la continuidad en la prestación del servicio y proteger el derecho fundamental a la salud y el bienestar de los afiliados», destaca el espíritu de la resolución de la Supersalud.

Ultimátum y nueva firma contralora

Con su designación, Solano Navarra tendrá la obligación de presentar, dentro del mes siguiente a su posesión, un diagnóstico integral y un plan de trabajo detallado que incluya presupuesto, cronograma e indicadores de gestión y resultados.

Para garantizar la transparencia de este nuevo proceso, la Supersalud también designó a la firma Baker Tilly Colombia Ltda. como contralora de la intervención, la cual será la encargada de fiscalizar paso a paso las acciones que ejecute el nuevo agente interventor.