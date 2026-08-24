Resumen: Bomberos del Oriente antioqueño se movilizaron para apoyar la atención de los incendios forestales en Tolima y reforzar las labores de emergencia.

Bomberos del Oriente antioqueño se movilizan al Tolima para apoyar emergencia por incendios

Un grupo de bomberos del Oriente antioqueño se desplazó hacia el departamento del Tolima para apoyar las labores de atención de los incendios forestales que han generado una emergencia en diferentes zonas de esa región del país.

La comisión está integrada por tres rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro, quienes se sumaron a unidades de otros municipios del Oriente antioqueño ante la magnitud de las conflagraciones y la necesidad de reforzar la capacidad operativa local.

El despliegue se realiza a través de la Brigada Forestal – Grupo Táctico 15 del Oriente Antioqueño, con participación de organismos de socorro de Marinilla, El Peñol, El Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, Concepción, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Retiro.

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Los rescatistas cuentan con formación especializada para atender incendios de cobertura vegetal y desarrollar labores en terrenos de difícil acceso.

Su trabajo estará enfocado en contener el avance de las llamas y contribuir a la protección de los ecosistemas y comunidades que puedan encontrarse en las zonas afectadas.

La emergencia en Tolima ha requerido la activación de apoyos provenientes de otros departamentos debido a que la capacidad de respuesta de algunos municipios se ha visto superada por la extensión de los incendios.

La movilización de los organismos de socorro antioqueños hace parte de los mecanismos de auxilio mutuo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que permiten coordinar recursos humanos, técnicos y logísticos entre diferentes regiones del país cuando una emergencia requiere apoyo adicional.

Con este refuerzo, los equipos del Oriente antioqueño contribuirán a las labores que adelantan las autoridades y cuerpos de emergencia en Tolima para controlar las conflagraciones forestales y reducir sus efectos sobre el territorio.

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