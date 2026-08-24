Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Combates entre grupos armados provocan desplazamiento de 59 familias en Ituango

    Desplazamiento en Ituango: 59 familias, unas 108 personas, llegaron al casco urbano tras los combates entre grupos armados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Combates entre grupos armados provocan desplazamiento de 59 familias en Ituango
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    Combates entre grupos armados provocan desplazamiento de 59 familias en Ituango

    Resumen: Desplazamiento en Ituango: 59 familias, unas 108 personas, llegaron al casco urbano tras los combates entre grupos armados por el control territorial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La situación de orden público en Ituango, Antioquia, llevó a 59 familias, conformadas por unas 108 personas, a abandonar sus viviendas y trasladarse hacia el casco urbano debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

    Los combates, relacionados con la disputa por el control territorial y de cultivos ilícitos, se presentan desde aproximadamente el 15 de agosto en las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis.

    El secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, confirmó que se trata de un desplazamiento masivo y advirtió que existe la posibilidad de que más habitantes abandonen sus hogares ante el riesgo que persiste en la zona. La Alcaldía de Ituango habilitó transporte para facilitar la salida de las personas que aún permanecen en las áreas afectadas.

    Hasta el momento, los enfrentamientos también dejan tres integrantes de grupos ilegales muertos.

    Lea también: ¡Ojo! Cierres parciales en Parques del Río comenzarán este martes por obras en el soterrado

    Ante este panorama, se tiene previsto realizar un consejo de seguridad con participación de autoridades municipales y departamentales, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

    El encuentro buscará definir acciones para recuperar las condiciones de seguridad y establecer garantías para un eventual retorno de las familias desplazadas.

    La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados involucrados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y eviten acciones que puedan poner en riesgo a la población y los bienes civiles.

    El organismo también solicitó activar las rutas de atención humanitaria para las familias afectadas y mantener vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos desplazamientos o situaciones de confinamiento.

    La entidad señaló que continuará acompañando a las comunidades y haciendo seguimiento a la evolución de la emergencia en este municipio del norte de Antioquia.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.