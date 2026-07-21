Resumen: Cornare informó que ya ha atendido 23 incendios forestales en el Oriente antioqueño durante la temporada seca e hizo un llamado a reforzar la prevención.

¡Alerta en el Oriente antioqueño! Ya se han registrado 23 incendios forestales por la temporada seca

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) informó que, desde el inicio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, ha atendido 23 incendios forestales en diferentes municipios del Oriente antioqueño.

Las emergencias han afectado ecosistemas naturales, cultivos y zonas de producción agropecuaria, lo que mantiene en alerta a las autoridades ambientales.

Los municipios donde se han presentado estos eventos son Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral.

Según Cornare, las llamas han comprometido bosques nativos, rastrojos, pastizales, plantaciones forestales y cultivos, áreas que se vuelven más vulnerables durante los periodos de altas temperaturas y escasez de lluvias.

La corporación señaló que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir el número de incendios forestales. En ese sentido, recordó que las quemas a cielo abierto o las denominadas quemas controladas no deben realizarse durante esta temporada, ya que las condiciones de sequía facilitan que el fuego se propague rápidamente y genere emergencias de gran magnitud.

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Cornare también advirtió que los efectos de estos incendios van más allá de la pérdida de vegetación. Además de poner en riesgo viviendas e infraestructura rural, las conflagraciones afectan la fauna y la flora, deterioran la calidad de los suelos, disminuyen la disponibilidad de agua y favorecen la aparición de nuevos focos de incendio.

Ante este panorama, la autoridad ambiental reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso del fuego en actividades agrícolas, no utilizar pólvora ni elementos inflamables en zonas boscosas, disponer adecuadamente los residuos y hacer un uso responsable del recurso hídrico.

Asimismo, informó que mantiene un trabajo articulado con los organismos de socorro y los cuerpos de bomberos de la región para fortalecer la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales durante la actual temporada seca.

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