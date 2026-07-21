Resumen: Una Captura en Copacabana permitió poner a disposición de la Fiscalía a un hombre investigado por un presunto delito contra una menor de 14 años.

¡Se le acabó el jueguito al depravado! Cayó por abuso contra una menor de edad en Copacabana

En acciones de control desplegadas sobre el corredor vial que conecta a Medellín con Bogotá, las autoridades hicieron efectiva la captura en Copacabana de un sujeto señalado de presuntamente abusar de una menor de 14 años.

El procedimiento policial fue liderado por integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritos a la Policía Antioquia, quienes atendieron de inmediato la situación en esta zona del norte del Valle de Aburrá.

El operativo se desencadenó gracias al aviso oportuno brindado por la ciudadanía de la zona, la cual alertó a las patrullas sobre un hecho anómalo que ponía en riesgo a la adolescente.

De manera inmediata, los uniformados activaron los protocolos correspondientes y procedieron con la verificación en el sitio, logrando ubicar al presunto involucrado y formalizando la aprehensión en el lugar de los hechos.

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Posterior al procedimiento en la autopista, el indiciado quedó formalmente a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente de control asume ahora las pesquisas necesarias para esclarecer cómo sucedieron los hechos y definir las implicaciones penales del procesado.

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