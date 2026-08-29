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    De La Espriella propone reducir en 50% el valor de las multas de tránsito

    El Gobierno le puso el tintero a las fotomultas, anunció rebajas del 50% en sanciones y cambios clave en las licencias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Envigado implementará fotomultas desde abril con un mes pedagógico
    Foto de archivo.
    De La Espriella propone reducir en 50% el valor de las multas de tránsito

    Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella radicará un proyecto para reducir 50 % las multas de tránsito y frenar abusos en fotomultas.

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    El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó un contundente ultimátum a las dinámicas de recaudo del sector movilidad y anunció un ambicioso paquete de medidas legislativas orientadas a frenar los costos excesivos que asumen los propietarios de vehículos.

    En una declaración en ‘X’, el jefe de Estado confirmó que presentará formalmente ante el Congreso un proyecto de ley diseñado para reestructurar las tarifas del sistema de transgresiones, tightening la fiscalización sobre los dispositivos de fotomultas y desmontando las trabas burocráticas en los trámites viales.

    La propuesta central de la iniciativa gubernamental busca reducir hasta en un 50% el valor monetario de las infracciones. De La Espriella enfatizó que las sanciones deben guardar una proporcionalidad justa con las faltas cometidas y no convertirse en un castigo financiero desmedido para los hogares.

    En paralelo, el mandatario arremetió contra las cámaras de fotomultas, asegurando que su administración endurecerá los requisitos técnicos y operacionales para su aval, priorizando la prevención de siniestros sobre los intereses de recaudo. Asimismo, fijará protocolos estrictos de calibración para evitar cobros derivados de fallas de medición en las vías del territorio nacional.

    El articulado también apunta a transformar el esquema de capacitación para infractores. El Gobierno proyecta abaratar en un 25% los precios de los cursos pedagógicos necesarios para acceder a descuentos, al tiempo que eliminará condicionamientos para la apertura de Centros Integrales de Atención y facultará a los organismos locales de tránsito para dictar estas capacitaciones de manera directa.

    Con este movimiento, la Casa de Nariño busca desmantelar esquemas monopólicos que han controlado la prestación de estos servicios durante los últimos años.

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    Finalmente, el paquete de medidas contempla una revisión profunda a las licencias de conducción, buscando bajar sus costos administrativos y prolongando su periodo de vigencia a un rango de entre 8 y 10 años.

    A esta reestructuración se suma una auditoría operativa a las plataformas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) con el fin de eliminar cobros duplicados, junto a un replanteamiento de la periodicidad y tarifas de la revisión técnico-mecánica en el país.

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