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    Padre del periodista José Fernando Patiño fue hallado sin vida tras el terremoto en Cali

    Durante horas, familiares mantuvieron la esperanza. La búsqueda de Darío Patiño terminó con una noticia que golpeó a su familia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Padre del periodista José Fernando Patiño fue hallado sin vida tras el terremoto en Cali
    Foto de IG @josefdopatino.
    Padre del periodista José Fernando Patiño fue hallado sin vida tras el terremoto en Cali

    Resumen: Darío Patiño, de 78 años, fue encontrado sin vida entre los escombros de una edificación en Cali tras permanecer desaparecido desde el terremoto del lunes.

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    El cuerpo de Darío Patiño, de 78 años, fue recuperado durante la noche de entre los escombros de una edificación ubicada en el sur de Cali, donde permanecía desaparecido desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

    La confirmación fue realizada por su hijo, el periodista José Fernando Patiño, quien había viajado desde Bogotá hasta Cali para acompañar la búsqueda y durante varias horas mantuvo la esperanza de encontrar a su padre con vida.

    Darío Patiño se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico. Tras el colapso de la estructura, familiares, vecinos, voluntarios y organismos de emergencia participaron en las labores para localizarlo.

    A través de una publicación en Instagram, la familia confirmó el desenlace y expresó su agradecimiento a las personas que los acompañaron durante el proceso.

    “Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, señaló la familia en el mensaje.

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    En la publicación también reconocieron el trabajo de rescatistas, voluntarios, amigos, familiares, vecinos, medios de comunicación y otras personas que se sumaron a la búsqueda y los acompañaron durante las horas de incertidumbre.

    La confirmación de la muerte de Darío Patiño se produjo mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate en diferentes puntos afectados por el terremoto.

    El adulto mayor permaneció atrapado desde el lunes, cuando el sismo provocó afectaciones en Cali y otras zonas del país. La emergencia mantiene activos los operativos de atención y recuperación en las estructuras comprometidas.

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