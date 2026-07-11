Bello prende las alarmas: en solo ocho días de julio ya van 10 incendios forestales

Resumen: Los incendios forestales mantienen en alerta a Bello. En lo corrido de 2026 ya se han atendido 88 emergencias y las autoridades hicieron un llamado urgente a prevenir nuevos casos.

La alcaldía de Bello informó que, en lo corrido de 2026, ya se han atendido 88 emergencias de incendios forestales, una situación que mantiene en riesgo áreas protegidas, cerros tutelares y diferentes zonas verdes del municipio.

De acuerdo con el reporte entregado por los Bomberos Bello y la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, solo durante los primeros días de julio se han registrado diez incendios forestales. Siete ocurrieron el 1 de julio, dos más el 3 de julio y otro el pasado 8 de julio, lo que ha exigido una respuesta permanente de los organismos de socorro.

Entre las emergencias atendidas se encuentran incendios con reactivaciones constantes en el sector de Serramonte, además de casos registrados en Guasimalito, la avenida Regional y La Palma.

Según las autoridades, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras zonas o representara un mayor peligro para las comunidades cercanas.

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La alcaldía manifestó su preocupación por el impacto que estas emergencias están causando sobre los ecosistemas estratégicos del municipio.

Las evaluaciones preliminares indican que la mayoría de los incendios forestales tendrían origen antrópico, es decir, estarían relacionados con acciones humanas, ya sea de manera intencional o por prácticas inadecuadas.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar quemas de residuos o pastizales, no arrojar colillas de cigarrillo ni fósforos encendidos en zonas verdes, abstenerse de hacer fogatas en bosques o cerros y reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a las líneas (604) 444 01 19 o al WhatsApp 301 742 10 18, con el fin de proteger el patrimonio ambiental del municipio.

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