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    ¡Ojo con una chispa! Medellín prende las alarmas por riesgo de incendios forestales

    La temporada de menos lluvias aumentó el riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades dieron recomendaciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ojo con una chispa! Medellín prende las alarmas por riesgo de incendios forestales
    Foto de archivo.
    ¡Ojo con una chispa! Medellín prende las alarmas por riesgo de incendios forestales

    Resumen: Los incendios forestales mantienen en alerta a Medellín. Autoridades reforzaron las recomendaciones para prevenir emergencias y proteger los bosques, cerros y reservas naturales de la ciudad.

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    Los incendios forestales volvieron a encender las alertas en Medellín. Ante la actual temporada de menos lluvias y el incremento de las temperaturas, la Alcaldía reforzó el llamado a la ciudadanía para prevenir este tipo de emergencias y proteger los ecosistemas de la ciudad, luego de varios incidentes registrados en las últimas semanas.

    De acuerdo con la alcaldía, Medellín cuenta con siete cerros tutelares, 17 reservas naturales, 101 corredores ecológicos, más de 650.000 árboles y cerca de 4.300 hectáreas de bosque.

    Estos espacios albergan 735 especies de fauna y cumplen un papel fundamental en la regulación del clima, la conservación del recurso hídrico y la calidad del aire.

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    Entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades se encuentran evitar las quemas de basura, hojas o residuos vegetales, no encender fogatas en zonas boscosas o áreas verdes, abstenerse de arrojar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos y no dejar botellas, vidrios o plásticos en espacios naturales, ya que estos elementos pueden favorecer la propagación del fuego.

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    Como parte del plan de contingencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín mantienen campañas de sensibilización, monitoreo permanente de las zonas de mayor riesgo y vigilancia desde las nueve estaciones de bomberos distribuidas en la ciudad.

    Las autoridades reiteraron que la prevención de los incendios forestales también depende de la colaboración de la comunidad e invitaron a reportar de inmediato cualquier conato o señal de humo a través de la línea de emergencias 123, con el fin de evitar que una emergencia cause daños en los ecosistemas de Medellín.

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