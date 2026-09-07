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    ¡Colombia arde! 21 incendios forestales siguen activos y estas son las zonas más afectadas

    Autoridades reportan 21 incendios forestales activos en diferentes regiones de Colombia y concentran esfuerzos en las zonas más afectadas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Colombia arde! 21 incendios forestales siguen activos y estas son las zonas más afectadas
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Colombia arde! 21 incendios forestales siguen activos y estas son las zonas más afectadas

    Resumen: 21 incendios forestales permanecen activos en Colombia este lunes 7 de septiembre, principalmente en Tolima, Cauca, Nariño, Valle y Norte de Santander.

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    Colombia mantiene la alerta por incendios forestales, con 21 emergencias que permanecían activas hasta las 8:00 de la mañana de este lunes 7 de septiembre, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo.

    La emergencia se concentra principalmente en zonas rurales de Tolima, Cauca, Vichada, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño, donde organismos de socorro y fuerzas militares trabajan para contener las llamas y evitar que alcancen sectores habitados.

    Tolima registra el mayor número de incendios forestales, con siete conflagraciones activas en Cunday, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. En estas zonas participan unidades de la Defensa Civil Colombiana, cuerpos de Bomberos Voluntarios y batallones de atención de desastres del Ejército.

    La respuesta también cuenta con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Aviación del Ejército. Helicópteros UH-60 y aviones AT-802 realizan descargas de agua en sectores de Cunday, Coyaima y San Luis. Además, la UNGRD dispuso cuatro carrotanques y mantiene un analista en el Puesto de Mando Unificado instalado en el CENOP.

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    En Tolima también fueron controlados dos incendios de gran magnitud: uno ubicado en el Cerro Las Mercedes, en Carmen de Apicalá, y otro que afectaba las veredas Sinaí, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca, en Suárez.

    Cauca reporta seis incendios forestales activos en Argelia, Timbío, Totoró, La Vega, Piendamó y La Sierra. Mientras tanto, Nariño registra cinco focos en Samaniego, Tangua, Ancuya, Chachagüí y el sector del volcán Galeras, en Pasto.

    En el Valle del Cauca, una conflagración de gran extensión afecta Cerro Gordo y Dapa, en Yumbo, donde trabajan 80 bomberos de Yumbo y Cali con respaldo de un helicóptero UH-60.

    También permanecen bajo atención técnica los incendios registrados en Puerto Carreño, Vichada, y en la vereda Berlín de Ábrego, Norte de Santander, donde se espera apoyo aéreo para avanzar en su extinción.

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