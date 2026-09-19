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    ¡Uno a uno! Tres señalados integrantes del ELN fueron capturados en Medellín

    Caen tres hombres vinculados a grupos armados, incluyendo a alias ‘Téllez’, presunto enlace entre ELN y GAO-r Estructura 36.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Uno a uno! Tres señalados integrantes del ELN fueron capturados en Medellín
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Uno a uno! Tres señalados integrantes del ELN fueron capturados en Medellín

    Resumen: Tres hombres señalados de pertenecer al ELN y estructuras disidentes fueron capturados en Medellín. Entre ellos está alias ‘Téllez’, presunto enlace armado.

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    Tres hombres señalados por las autoridades de pertenecer a estructuras armadas ilegales fueron capturados en Medellín, en un operativo de la Policía Nacional. Entre los detenidos se encuentra alias ‘Téllez’, quien tendría funciones de articulación entre una estructura del ELN y el GAO-r Estructura 36.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre el procedimiento a través de su cuenta en ‘X’ y señaló que los tres capturados serían integrantes de la Compañía Héroes de Tarazá del ELN.

    De acuerdo con la información divulgada, alias ‘Téllez’ sería señalado como dinamizador financiero y enlace con el GAO-r Estructura 36. Las autoridades investigan su presunta participación en acciones orientadas a coordinar actividades criminales y disputar el control territorial y las rentas ilícitas en Antioquia.

    Junto a él fueron capturados alias ‘Gordo’ y ‘Jaider’, quienes son señalados de participar presuntamente en la planeación y ejecución de acciones terroristas.

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    Los tres hombres son requeridos por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir agravado, según la información suministrada por las autoridades.

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    Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se refirió al operativo y señaló que los detenidos estarían relacionados con una comisión mixta del ELN y las disidencias en el departamento.

    Según el mandatario departamental, alias ‘Téllez’ sería uno de los principales enlaces entre el ELN y la estructura armada de alias Calarcá en Antioquia.

    Rendón también relacionó a los tres capturados con la investigación por la quema de vehículos registrada en el sector de La Paulina de Valdivia, sobre la vía hacia la Costa Atlántica.

    Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaban los tres hombres y sus posibles vínculos con otras estructuras armadas que operan en Antioquia.

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