Paola Cristina Ramíre desapareció en Medellín

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Resumen: Paola Cristina Ramírez Uzuga, mujer colombiana de 48 años, se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto de 2026, en el sector de Picacho, Medellín , Antioquia.

Paola Cristina Ramírez Uzuga, mujer colombiana de 48 años, se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto de 2026, en el sector de Picacho, Medellín, Antioquia.

Como señales particulares, presenta un tatuaje en la mano derecha con un ancla y palomas, además de una masa en la mejilla derecha.

Al momento de su desaparición, no se recuerdan las prendas de vestir que llevaba. Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser de importancia para su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes