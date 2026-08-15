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    Paola Cristina Ramíre desapareció en Medellín

    Se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto en el sector de Picacho

    Publicado por: Juan Manuel

    PAOLA CRISTINA RAMIREZ UZUGA
    Paola Cristina Ramíre desapareció en Medellín

    Resumen: Paola Cristina Ramírez Uzuga, mujer colombiana de 48 años, se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto de 2026, en el sector de Picacho, Medellín, Antioquia.

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    Paola Cristina Ramírez Uzuga, mujer colombiana de 48 años, se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto de 2026, en el sector de Picacho, Medellín, Antioquia.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje en la mano derecha con un ancla y palomas, además de una masa en la mejilla derecha.

    Al momento de su desaparición, no se recuerdan las prendas de vestir que llevaba. Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser de importancia para su búsqueda.

    2 BOLETIN PAOLA CRISTINA RAMIREZ UZUGA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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