Incendios en Cundinamarca dejan ocho animales silvestres afectados y tres muertos

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Resumen: Los incendios forestales en Cundinamarca han afectado a ocho animales silvestres y provocado la muerte de tres ejemplares.

Los incendios forestales en Cundinamarca también han generado graves consecuencias para la fauna silvestre. En las últimas semanas, ocho animales fueron atendidos por las autoridades ambientales luego de resultar afectados por las llamas en diferentes municipios del departamento.

Entre las especies que requirieron atención veterinaria se encuentran un puercoespín arborícola, un tamandúa, un armadillo, un mono nocturno, tres guatines y una zarigüeya.

La emergencia ha tenido especial impacto en zonas de Villeta, Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar, donde tres ejemplares nativos murieron como consecuencia de las quemaduras y otras lesiones provocadas por el fuego.

El único animal que sobrevivió de los casos registrados en esas zonas fue el mono nocturno, que permanece bajo atención especializada en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), ubicado en Tocaima.

Los demás ejemplares, rescatados en La Vega, fueron trasladados a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras) de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.

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Ante el aumento de las emergencias, la entidad reforzó la atención veterinaria y mantiene una línea disponible las 24 horas para recibir reportes sobre animales silvestres en riesgo.

Cundinamarca registra cientos de incendios

La magnitud de la emergencia también se refleja en las cifras. En las últimas 24 horas se reportaron 20 incendios en 13 municipios, con una afectación preliminar de 71 hectáreas.

En lo que va del año, las autoridades contabilizan 656 incendios y más de 1.700 hectáreas afectadas en 74 municipios. Durante el mes actual se han registrado más de 200 emergencias, con 1.451 hectáreas afectadas en 49 municipios.

La CAR hizo un llamado a evitar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y abstenerse de realizar quemas en zonas rurales. También recomendó reportar inmediatamente cualquier columna de humo o señal de fuego para facilitar la respuesta de los organismos de emergencia.

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