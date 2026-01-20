¡Golpe al bolsillo criminal! Tres detenidos y dos laboratorios incautados en el Bajo Cauca antioqueño

Resumen: El Ejército Nacional y la Policía reforzaron sus operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, logrando la captura de tres personas vinculadas a actividades delictivas y la incautación de dos laboratorios de procesamiento de cocaína. Los operativos afectaron cerca de 70 millones de pesos en recursos de grupos armados, reduciendo significativamente la producción de estupefacientes y debilitando sus finanzas en la región.

En un esfuerzo conjunto entre la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional, las autoridades lograron en las últimas horas dos golpes significativos contra las estructuras delictivas que operan en el Bajo Cauca antioqueño, afectando directamente sus operaciones y finanzas generadas por el narcotráfico.

La primera intervención tuvo lugar en la vereda Puerto Jobo, del municipio de Zaragoza, donde fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, conocidos con los alias de ‘Cocoliso, el Oso y Costa. Según las investigaciones, estos individuos estarían vinculados a la subestructura Uldar Cardona Rueda y serían responsables de sicariato, inteligencia criminal y comercialización de estupefacientes en zonas urbanas y rurales de Zaragoza y El Bagre.

Durante la captura, las autoridades incautaron 291 dosis de cocaína, 183 cigarrillos de marihuana, dinero en efectivo y dos celulares, representando un golpe a las finanzas del grupo superior a los 14 millones de pesos.

Esto le podría interesar: Contraloría le pone el ojo a los bienes entregados por las FARC: Faltan más de $100 mil millones y hasta dólares falsos dieron

Simultáneamente, en la vereda El Barro, municipio de Tarazá, fueron hallados dos laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de cocaína, presuntamente al servicio del grupo armado ELN.

En estos lugares se encontraron 20 kilos de amoniaco en polvo, 80 kilos de cemento, 300 galones de gasolina, 6 canecas y 80 galones de pasta base en solución, material que representaba un valor aproximado de 60 millones de pesos y que se estima podía producir unas 10.000 dosis de estupefacientes mensuales.

Estas operaciones forman parte de la estrategia del Ejército Nacional para desarticular las capacidades criminales y financieras de los grupos al margen de la ley en el Bajo Cauca, garantizando la estabilidad y seguridad de la región.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar con las acciones militares y de inteligencia orientadas a reducir el impacto del narcotráfico y fortalecer la seguridad de las comunidades locales, asegurando un entorno más seguro y estable para los habitantes de esta subregión de Antioquia.