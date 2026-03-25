Un abuelito murió calcinado tras voraz incendio que consumió su casa en Montebello, Antioquia

Resumen: Un adulto mayor murió tras un incendio estructural en la vereda El Cauzal de Montebello, Antioquia. Bomberos denuncian falta de contrato con la alcaldía.

Una tragedia enlutó las zonas rurales del suroeste antioqueño el pasado martes 24 de marzo. Un voraz incendio estructural redujo a cenizas una vivienda ubicada en la vereda El Cauzal, a unos 8 kilómetros de la zona urbana del municipio de Montebello.

Lamentablemente, tras controlar las llamas que amenazaban con extenderse hacia la vegetación nativa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó el macabro hallazgo de una víctima mortal en el interior de los escombros.

Se trató de un adulto mayor, cuya identidad aún está por establecerse, quien no logró escapar del incendio que consumió la totalidad de su hogar en cuestión de minutos.

El comandante de bomberos de la localidad, Álvaro Echeverry, explicó que al arribar al sitio la destrucción era absoluta. Los socorristas concentraron sus esfuerzos en realizar maniobras de enfriamiento para evitar que la emergencia se transformara en un incendio forestal de grandes proporciones debido a la densa capa boscosa que rodea la propiedad.

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Una vez asegurado el perímetro, procedieron con la recuperación del cuerpo de la víctima, el cual fue trasladado a la morgue municipal.

Más allá del dolor por la pérdida humana, la emergencia puso sobre la mesa una denuncia crítica: el cuerpo de bomberos de Montebello opera actualmente sin un contrato vigente con la administración municipal.

Esta situación obliga a los socorristas a alternar sus labores de salvamento con otros empleos informales para poder subsistir, lo que ralentiza la capacidad de respuesta ante desastres.

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