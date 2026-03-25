Resumen: Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles 25 de marzo en la Avenida Regional dejó un motociclista fallecido a la altura de Sofasa y la estación Envigado del Metro. El siniestro mantiene bloqueada la calzada occidental, lo que ha generado fuertes retrasos en la movilidad hacia el norte del Valle de Aburrá. Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y desviarse por la calzada oriental o rutas alternas como la Avenida Las Vegas mientras se realizan las labores judiciales en el sitio.
En la mañana de este miércoles, 25 de marzo, se registró un grave accidente de tránsito en la Avenida Regional, sentido sur-norte, que lamentablemente cobró la vida de un motociclista.
El siniestro ocurrió en la calzada occidental, específicamente a la altura de la planta de Sofasa y la estación Envigado del Metro. Debido a la gravedad del incidente y a las labores de criminalística para el levantamiento del cuerpo, la movilidad en este sector se encuentra altamente afectada.
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Recomendaciones de movilidad
Las autoridades de tránsito ya hacen presencia en el lugar y sugieren a los conductores seguir estas indicaciones para evitar mayores retrasos:
Desvío: Tomar la calzada oriental de la Avenida Regional para continuar hacia el norte.
Rutas alternas: Considerar el uso de la Avenida Las Vegas o la Avenida El Poblado si se desplaza desde el sur del Valle de Aburrá.
Estado de la vía: Se reporta congestión vehicular prolongada, por lo que se recomienda salir con tiempo extra o evitar el tramo afectado.
Hasta el momento, las causas exactas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Fatal accidente colapsó la movilidad del sur a Medellín: motociclista falleció en la Regional
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