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Resumen: Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles 25 de marzo en la Avenida Regional dejó un motociclista fallecido a la altura de Sofasa y la estación Envigado del Metro. El siniestro mantiene bloqueada la calzada occidental, lo que ha generado fuertes retrasos en la movilidad hacia el norte del Valle de Aburrá. Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y desviarse por la calzada oriental o rutas alternas como la Avenida Las Vegas mientras se realizan las labores judiciales en el sitio.

Fatal accidente colapsó la movilidad del sur a Medellín: motociclista falleció en la Regional

En la mañana de este miércoles, 25 de marzo, se registró un grave accidente de tránsito en la Avenida Regional, sentido sur-norte, que lamentablemente cobró la vida de un motociclista.

El siniestro ocurrió en la calzada occidental, específicamente a la altura de la planta de Sofasa y la estación Envigado del Metro. Debido a la gravedad del incidente y a las labores de criminalística para el levantamiento del cuerpo, la movilidad en este sector se encuentra altamente afectada.

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Recomendaciones de movilidad

Las autoridades de tránsito ya hacen presencia en el lugar y sugieren a los conductores seguir estas indicaciones para evitar mayores retrasos:

Desvío: Tomar la calzada oriental de la Avenida Regional para continuar hacia el norte.

Rutas alternas: Considerar el uso de la Avenida Las Vegas o la Avenida El Poblado si se desplaza desde el sur del Valle de Aburrá.

Estado de la vía: Se reporta congestión vehicular prolongada, por lo que se recomienda salir con tiempo extra o evitar el tramo afectado.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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