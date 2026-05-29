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Resumen: Medellín ha acompañado a 120 personas afectadas por siniestros viales en 2026 con apoyo psicológico, jurídico y social gratuito.

Las víctimas invisibles de los accidentes: Medellín ya acompaña a 120 familias en duelo

Los siniestros viales continúan dejando graves consecuencias en Medellín, no solo por el número de fallecidos, sino también por el impacto emocional y económico que enfrentan las familias de las víctimas.

En lo corrido de 2026, 109 personas han perdido la vida en las vías de la ciudad y, ante esta situación, la Alcaldía de Medellín ha brindado acompañamiento a 120 ciudadanos afectados por estas tragedias.

El apoyo se presta a través del Centro de Atención y Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, una estrategia liderada por la Secretaría de Movilidad que ofrece atención psicológica, jurídica y social sin ningún costo para las familias de quienes fallecen en accidentes de tránsito.

Según el balance entregado por la alcaldía, entre las personas atendidas hay 63 mujeres, 57 hombres y dos menores de edad.

El acompañamiento incluye contención emocional durante el duelo, orientación sobre trámites legales y asesoría socioeconómica para acceder a programas institucionales.

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La ruta de atención contempla cuatro intervenciones enfocadas en orientar a las víctimas sobre sus derechos y evitar que sean engañadas por intermediarios en reclamaciones jurídicas.

Además, trabajadores sociales realizan estudios para identificar si los hogares pueden acceder a beneficios como subsidios, oportunidades laborales o programas de emprendimiento.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, aseguró que el propósito es ofrecer un acompañamiento integral a quienes atraviesan estas situaciones difíciles y recordó que una movilidad segura también debe incluir atención humana para las familias afectadas por los siniestros viales.

Las personas interesadas en acceder al servicio pueden acercarse a la sede de la Secretaría de Movilidad, ubicada en el barrio Caribe, o comunicarse a través de la línea 445 78 88 y el correo orientacion.victimasviales@medellin.gov.co. También existe atención mediante redes sociales y canales virtuales del Distrito.

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