¡15 años tras las rejas! El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein es condenado por agresión sexual

Resumen: Harvey Weinstein fue condenado nuevamente en Nueva York por la agresión sexual contra Miriam Haley ocurrida en 2006. La sentencia llega después de que una condena anterior fuera anulada y de un nuevo juicio en el que fue declarado culpable. Además, el exproductor enfrenta un proceso pendiente en California, donde sus condenas por delitos sexuales fueron confirmadas, aunque deberá recibir una nueva sentencia.

El exproductor de Hollywood fue sentenciado en Nueva York por un delito cometido contra Miriam Haley en 2006, en un proceso que ha atravesado varias etapas judiciales desde que comenzaron las acusaciones en su contra.

Harvey Weinstein, de 74 años, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York por agresión sexual en primer grado contra la exasistente de producción Miriam Haley, por hechos ocurridos en 2006. La pena fue impuesta por el juez Curtis Farber, después de que un jurado lo declarara nuevamente culpable durante el segundo juicio por este caso. Además, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada y registrarse como agresor sexual.

Un proceso que volvió a comenzar

Según la acusación, Weinstein llevó a Haley hasta su apartamento en el barrio del Soho, en Nueva York, después de una fiesta relacionada con Project Runway. Allí, la mujer aseguró que el entonces productor la sujetó contra una cama mientras ella se resistía y la obligó a practicarle sexo oral.

En 2020, Weinstein había sido condenado a 23 años de prisión en Nueva York por delitos sexuales relacionados con Haley y con la actriz Jessica Mann. Sin embargo, en 2024, el máximo tribunal del estado anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio al considerar que durante el proceso se habían admitido testimonios sobre hechos que no formaban parte de los cargos y que se habían presentado problemas relacionados con su derecho a declarar en su propia defensa.

El caso regresó a los tribunales y, en junio de 2025, un jurado volvió a declarar culpable a Weinstein por el delito relacionado con Haley. En ese mismo proceso fue declarado inocente de un cargo relacionado con Kaja Sokola, mientras que el cargo de violación vinculado con Jessica Mann terminó sin veredicto después de una disputa entre los integrantes del jurado.

La Fiscalía pidió una pena mayor

Antes de la sentencia, la Fiscalía había solicitado 20 años de prisión y otros cinco años de supervisión después de su liberación. La fiscal adjunta del distrito, Nicole Blumberg, cuestionó durante la audiencia la actitud de Weinstein frente a las víctimas y sostuvo que 20 años “es el único castigo apropiado” porque “no ha mostrado ni una pizca de remordimiento” y ha continuado “humillando públicamente y de forma implacable a las víctimas”.

La defensa, por su parte, había solicitado una pena de nueve años. Finalmente, el juez Farber estableció la condena en 15 años de prisión, además de las condiciones de supervisión posteriores.

Weinstein pidió clemencia durante la audiencia

El exproductor llegó a la sala en silla de ruedas y con las manos esposadas al asiento. Antes de conocer la decisión del juez, tomó la palabra para pedir clemencia y defender su versión de los hechos. “No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad”, dijo Weinstein.

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Durante su intervención también ofreció disculpas por el daño causado y manifestó arrepentimiento hacia Haley. “Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he hecho daño”, afirmó. Posteriormente agregó: “Siento verdadero remordimiento por Miriam Haley”, aunque mantuvo su posición de inocencia respecto al delito por el que fue condenado.

Haley relató las consecuencias del caso

Miriam Haley también habló ante el tribunal y explicó que no esperaba tener que regresar nuevamente a una sala judicial para relatar lo ocurrido en 2006. La exasistente de producción aseguró que la agresión tuvo consecuencias en su vida personal y profesional, y señaló que durante el proceso enfrentó acoso en internet y otras situaciones que hicieron más difícil afrontar públicamente el caso.

Haley sostuvo que Weinstein utilizó su posición de poder y aseguró que las consecuencias de lo ocurrido continúan afectándola. “Ha sido una cadena perpetua para mí”, declaró ante el juez. También dijo que fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (TEPT).

California también mantiene un proceso pendiente

La situación judicial de Weinstein incluye además un proceso en California, donde fue declarado culpable en 2022 por delitos sexuales relacionados con hechos ocurridos en 2013 en un hotel de Los Ángeles. La víctima fue la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova, por cuyo caso recibió inicialmente una pena de 16 años de prisión.

En junio de 2026, una corte de apelaciones confirmó las condenas por violación y agresión sexual, pero anuló la pena y ordenó una nueva audiencia de sentencia. Por esta razón, las condenas permanecen, mientras la pena deberá ser determinada nuevamente.

El escándalo que marcó a Hollywood

Weinstein fue durante décadas una de las figuras de mayor influencia en Hollywood. En 1979 fundó Miramax junto con su hermano Bob Weinstein, compañía vinculada a producciones como Pulp Fiction y Shakespeare in Love. En 2005, ambos crearon The Weinstein Company.

Su carrera cambió en 2017, cuando investigaciones de The New York Times y The New Yorker publicaron testimonios de numerosas mujeres que lo acusaron de acoso y agresión sexual. Las denuncias provocaron su salida de The Weinstein Company, que posteriormente se declaró en quiebra, y su expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El caso también se convirtió en uno de los principales hechos relacionados con la expansión internacional del movimiento #MeToo, que impulsó denuncias públicas de acoso, abuso y agresión sexual en diferentes sectores. Con la nueva sentencia en Nueva York y la situación pendiente en California, Weinstein continúa bajo custodia mientras avanzan los recursos y procedimientos judiciales en ambos estados.