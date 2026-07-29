¡Tremendo susto! Vehículo terminó envuelto en llamas sobre la Autopista Sur

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Resumen: El incendio de un vehículo mantiene la movilidad reducida en la Autopista Sur de Medellín, a la altura del puente de la 4 Sur.

Un incendio de vehículo registrado en la tarde de este miércoles 29 de julio continúa afectando la movilidad sobre la Autopista Sur de Medellín, donde las autoridades mantienen restricciones mientras atienden la emergencia.

La situación se presentó hacia las 2:00 p.m. y obligó inicialmente al cierre de ambos carriles para permitir la intervención de los organismos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el corredor vial.

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Posteriormente, la Secretaría de Movilidad informó que la circulación presenta movilidad reducida en la Autopista Sur, a la altura del puente de la 4 Sur, en la calzada oriental, debido a la novedad que aún es atendida por las autoridades.

Por esta razón, se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras finalizan las labores en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del incendio de vehículo, ni se ha confirmado si la emergencia dejó personas lesionadas o daños adicionales. La situación continúa siendo atendida por los organismos competentes

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⚠️ Se presenta movilidad reducida en la Autopista Sur a la altura del Puente de la 4 Sur, calzada oriental, debido a una novedad en la vía. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/rVjG4ZVKJy — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) July 29, 2026

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