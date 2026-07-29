Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Tremendo susto! Vehículo terminó envuelto en llamas sobre la Autopista Sur

    El incendio de vehículo continúa generando afectaciones en la Autopista Sur, a la altura del puente de la 4 Sur.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tremendo susto! Vehículo terminó envuelto en llamas sobre la Autopista Sur

    Resumen: El incendio de un vehículo mantiene la movilidad reducida en la Autopista Sur de Medellín, a la altura del puente de la 4 Sur.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un incendio de vehículo registrado en la tarde de este miércoles 29 de julio continúa afectando la movilidad sobre la Autopista Sur de Medellín, donde las autoridades mantienen restricciones mientras atienden la emergencia.

    La situación se presentó hacia las 2:00 p.m. y obligó inicialmente al cierre de ambos carriles para permitir la intervención de los organismos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el corredor vial.

    Lea también: Se confirma la grave lesión de Luis Sinisterra que lo aleja de las canchas por lo menos 6 meses

    Posteriormente, la Secretaría de Movilidad informó que la circulación presenta movilidad reducida en la Autopista Sur, a la altura del puente de la 4 Sur, en la calzada oriental, debido a la novedad que aún es atendida por las autoridades.

    Por esta razón, se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras finalizan las labores en el sitio.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del incendio de vehículo, ni se ha confirmado si la emergencia dejó personas lesionadas o daños adicionales. La situación continúa siendo atendida por los organismos competentes

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.