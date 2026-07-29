Resumen: Los detalles de la gravedad se confirmaron y se trata de una rotura en la zona del tendón

Se confirma la grave lesión de Luis Sinisterra que lo aleja de las canchas por lo menos 6 meses

Una noticia que entristece al fútbol colombiano y enciende las alarmas en Brasil. El extremo cafetero Luis Sinisterra atraviesa, una vez más, un oscuro panorama debido a las lesiones. Una grave rotura en el tendón del muslo izquierdo lo obligará a pasar por el quirófano, despidiéndose de las canchas por lo que resta del 2026.

El infortunio parece no darle tregua al atacante de 27 años. Lo que pintaba como una temporada para consolidarse con la camiseta del Cruzeiro, se ha convertido rápidamente en una pesadilla física. Sinisterra sufrió una aparatosa lesión durante el fin de semana del 26 de julio, en el vibrante duelo frente a Botafogo, dejando una imagen de dolor que presagiaba lo peor.

El momento de la lesión: un contragolpe fulminante

Todo ocurrió a los 36 minutos de la primera mitad. En medio de una explosiva jugada de contragolpe, característica del desequilibrio y la velocidad del colombiano, Sinisterra sintió un fuerte pinchazo en su pierna izquierda. El dolor fue inmediato e incapacitante, obligándolo a detener su marcha y encendiendo las alertas del cuerpo médico del equipo de Belo Horizonte.

El diagnóstico: 6 meses fuera de las canchas

Tras la incertidumbre inicial, los exámenes médicos no trajeron buenas noticias. El parte médico oficial del Cruzeiro fue cauteloso pero contundente:

«Sinisterra fue sometido a exámenes que diagnosticaron una importante lesión en el muslo izquierdo».

Sin embargo, los detalles de la gravedad se confirmaron y se trata de una rotura en la zona del tendón, un área específica en la que el extremo nunca antes había presentado problemas. Esta compleja lesión requiere intervención quirúrgica inmediata, lo que dictamina un tiempo de recuperación estimado de seis meses, dejándolo fuera de competencia por el resto del año.

Un historial clínico que preocupa

El talento de Luis Sinisterra es innegable, pero su fragilidad física sigue siendo su mayor obstáculo. Con este nuevo ingreso al quirófano, el nacido en Santander de Quilichao suma, desde 2019, la lamentable cifra de 15 lesiones en su carrera profesional.

Su etapa en el fútbol brasileño no ha estado exenta de este calvario. Desde su llegada al Cruzeiro, esta es su sexta lesión documentada (dos en el muslo derecho y cuatro en el izquierdo), lo que abre un debate sobre su acondicionamiento físico y su futuro a mediano plazo en la alta competencia.