Resumen: Bomberos atendieron un incendio en el santuario de la Rosa Mística, en Medellín. La emergencia afectó parte del altar y no dejó heridos.

Las llamas regresaron al santuario de la Rosa Mística en El Poblado

En horas de la noche del pasado 27 de mayo, se presentó una emergencia en el tradicional santuario de la Rosa Mística, ubicado en el sector de La Aguacatala, El Poblado, en Medellín.

Un incendio afectó parte de la estructura y generó alarma entre habitantes y personas que transitaban por la zona.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otros puntos cercanos. Según el reporte preliminar de las autoridades, no se registraron personas lesionadas.

El incendio comprometió parte del altar y algunos costados del santuario de la Rosa Mística, uno de los lugares de peregrinación más conocidos de la ciudad y que diariamente recibe a decenas de feligreses.

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Este no es el primer incidente de este tipo que ocurre en el lugar. De acuerdo con las autoridades, el santuario ha sido escenario de varias conflagraciones similares en años anteriores, muchas de ellas relacionadas con la acumulación de veladoras encendidas y materiales inflamables utilizados por visitantes y creyentes.

Tras controlar la situación, organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para tener precaución con el uso de fuego en espacios públicos y evitar dejar elementos inflamables cerca de estructuras o zonas de tránsito frecuente.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el incendio en la Rosa Mística mientras se adelantan las verificaciones para establecer las causas exactas de la emergencia.

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