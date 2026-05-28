Resumen: Bogotá descartó amenazas de orden público para las elecciones presidenciales y anunció refuerzo policial para garantizar seguridad durante la jornada.

‘No se dejen meter miedo’: el Secretario de Seguridad descarta presuntas amenazas de orden público en Bogotá

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 1 de junio, la Alcaldía de Bogotá aseguró que no existen alertas por posibles alteraciones de orden público en la capital y llamó a la ciudadanía a participar con tranquilidad en la jornada democrática.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, afirmó que las autoridades mantienen monitoreo permanente en toda la ciudad y descartó amenazas relacionadas con las elecciones presidenciales.

“En la información que nosotros tenemos no hay nada de alertas. No sé si alguien esté interesado en meter miedo para que la gente no vaya a votar”, señaló el funcionario durante sus declaraciones públicas.

Según explicó, las elecciones presidenciales en Bogotá se desarrollarán bajo acompañamiento permanente de las autoridades y con medidas especiales de vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral.

Como parte de las acciones preventivas, la ciudad contará con el refuerzo de más de 700 policías que serán distribuidos en diferentes localidades, especialmente en sectores donde históricamente se han presentado mayores problemas de inseguridad o casos de intolerancia.

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El secretario también pidió a la ciudadanía no caer en cadenas falsas o rumores sobre posibles atentados o hechos violentos relacionados con las elecciones presidenciales, e insistió en la importancia de ejercer el derecho al voto.

“El voto es la representación material de nuestro rol en el ejercicio democrático como ciudadanos. No se dejen echar cuentos. Vayan a votar, por quien quieran”, agregó Restrepo.

Por otra parte, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá informaron que en las próximas horas será expedido el decreto relacionado con la ley seca y demás medidas que regirán durante el fin de semana electoral en la capital del país.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de control y seguimiento en distintos puntos de Bogotá para prevenir cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales.

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