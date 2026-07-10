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Resumen: Las Fiestas del Cerro Quitasol comenzaron en Bello con 11 días de actividades gratuitas, conciertos, desfiles, deporte, teatro y el tradicional Festival de Sancochos.

¡Conciertos, desfiles y sancochos! Así serán las Fiestas del Cerro Quitasol

Las Fiestas del Cerro Quitasol comenzaron este viernes 10 de julio en Bello con una programación que se extenderá hasta el próximo 20 de julio.

Durante 11 días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de actividades gratuitas organizadas por la Alcaldía de Bello para resaltar la cultura, las tradiciones y el talento local.

La agenda incluye eventos para toda la familia, con espacios dedicados a la música, el teatro, el deporte, la recreación y la gastronomía.

En este primer fin de semana se realizarán la feria artesanal en el parque Santander, conciertos con artistas bellanitas, funciones teatrales en diferentes salas del municipio, la primera eliminatoria de Festibello, una carrera atlética de 6K y 11K, un torneo de fútbol de salón y presentaciones de música góspel, entre otras actividades.

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La apertura oficial de las Fiestas del Cerro Quitasol será este sábado 11 de julio con un desfile que recorrerá el trayecto entre el centro comercial Puerta del Norte y el Parque Principal.

Al finalizar el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de la Orquesta del Adulto Mayor, Yo me Llamo Marc Antony, Plena y Tambo, Sir-pa y Diago.

Uno de los eventos más esperados será el tradicional Festival de Sancochos en el corregimiento San Félix. Allí los asistentes podrán degustar la gastronomía típica de la región, recorrer muestras de productos locales y disfrutar de una tarde de entretenimiento con artistas de Olímpica Estéreo como Chistemalo, Los Arrimaleros y Leonardo Marín, además de música popular y parrandera.

Las Fiestas del Cerro Quitasol cuentan con el respaldo de la Alcaldía de Bello y el apoyo de diferentes empresas e instituciones.

La programación completa, con fechas, horarios y escenarios de cada actividad, está disponible aquí.

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