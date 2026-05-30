Antioquia llega a elecciones con récord nacional de testigos electorales

Resumen: Antioquia lidera el país en número de testigos electorales para las elecciones presidenciales. Más de 5,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

Antioquia se prepara para las elecciones presidenciales de este 31 de mayo con un dato que la ubica a la cabeza del país: es el departamento con mayor número de testigos electorales postulados para vigilar el desarrollo de la jornada democrática.

De acuerdo con cifras entregadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Colombia fueron registrados 373.612 testigos electorales, una cantidad que permitirá cubrir el 98,31 % de las más de 122.000 mesas de votación habilitadas en el territorio nacional.

Según la entidad, esta participación representa un incremento superior al 105% frente a las elecciones presidenciales de 2022.

En Antioquia, los testigos electorales recibieron capacitación durante los días 28 y 29 de mayo en Medellín. Las jornadas fueron lideradas por el Tribunal de Garantías Electorales en Antioquia y el Consejo Nacional Electoral, con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre sus funciones, responsabilidades y mecanismos de reporte durante la jornada.

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Además, los participantes fueron instruidos en el uso de la plataforma Comitium en Línea, una herramienta que permitirá reportar incidencias en tiempo real y registrar fotográficamente los formularios electorales al cierre de las mesas.

Para estas elecciones, más de 5.448.000 ciudadanos están habilitados para votar en Antioquia. La Registraduría dispuso 15.801 mesas de votación distribuidas en los 125 municipios del departamento y designó 114.301 jurados para atender los 1.280 puestos habilitados.

Las autoridades también informaron que ocho puestos de votación debieron ser reubicados por afectaciones de infraestructura en Medellín, Cañasgordas, Salgar, Remedios, Ituango, Betania, Campamento y Urrao. En El Bagre, un puesto fue cerrado debido a la falta de votantes registrados.

Aunque el departamento llega preparado para la jornada electoral, las autoridades mantienen seguimiento especial sobre varios municipios identificados con niveles de riesgo electoral.

Para ello, la Gobernación activará un Puesto de Mando Unificado que funcionará durante todo el domingo para monitorear y atender cualquier eventualidad.

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