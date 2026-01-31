¡Casi no quedó nada! Feroz incendio devoró el peaje Bicentenario en la vía Honda – Guaduas

Resumen: Una falla técnica en un vehículo desató un voraz incendio en el peaje Bicentenario. La estructura quedó con daños irreparables y la vía Honda-Guaduas permanece cerrada.

En la noche del pasado viernes 30 de enero se tornó caótica para los viajeros que transitaban por el corredor estratégico que une a los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Un incendio de grandes proporciones consumió gran parte de la infraestructura del peaje Bicentenario, ubicado en el sector que comunica a los municipios de Honda y Guaduas.

La emergencia, que se reportó pasadas las 8:00 p.m., obligó a las autoridades a decretar el cierre total de la vía, dejando a cientos de conductores atrapados mientras las llamas devoraban las casetas de recaudo.

Según las primeras versiones entregadas por organismos de socorro y recopiladas por medios locales, el siniestro habría tenido un origen accidental.

César Santana, comandante de los Bomberos Voluntarios de Honda, señaló que una falla técnica, presuntamente un cortocircuito, en un vehículo particular que se encontraba en los carriles de pago, fue el detonante.

El fuego no tardó en saltar del automotor a la infraestructura del peaje, cuya base y techado se vieron envueltos en una intensa llamarada que alcanzó varios metros de altura, según se pudo observar en videos difundidos por testigos en redes sociales.

A pesar de la magnitud del evento, los reportes preliminares de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca traen un parte de tranquilidad en cuanto a vidas humanas: no se registraron heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, los daños en la infraestructura se consideran irreparables en varios puntos de la estación.

Actualmente, la Policía Nacional y personal de la concesión vial evalúan los riesgos para intentar habilitar el paso a un solo carril, mientras recomiendan a los transportadores y particulares buscar rutas alternas para evitar el embotellamiento en este punto neurálgico del país.

