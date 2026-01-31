Emanuel Otálvaro clasifica al cuadro principal de la ITTF-Americas Cup 2026 en San Francisco y enfrentará al tercer mejor del mundo. Foto: cortesía ITTF Americas

Resumen: El tenimesista colombiano Emanuel Otálvaro aseguró su lugar en el cuadro principal de la ITTF-Americas Cup 2026 tras superar una exigente fase preliminar en San Francisco, culminando con una victoria decisiva de 3–1 sobre el argentino Nicolás Callaba. Tras dejar en el camino a rivales como Jayden Ebanks y Alberto Miño en partidos de alta intensidad, el joven deportista se prepara ahora para un desafío mayúsculo: enfrentar este viernes al brasileño Hugo Calderano, actual número tres del mundo, en los octavos de final de este prestigioso torneo que otorga puntos para el ranking mundial y cupos a la Copa del Mundo de Macao

El tenimesista colombiano Emanuel Otálvaro alcanzó un hito significativo en su carrera al clasificar este jueves 29 de enero al cuadro principal de la ITTF-Americas Cup San Francisco 2026.

Tras una intensa jornada en el 888 Table Tennis Center de la ciudad estadounidense, el joven deportista aseguró su lugar entre la élite del continente luego de vencer por 3–1 al argentino Nicolás Callaba en el cierre de la etapa preliminar.

Este certamen se posiciona como uno de los más prestigiosos de la región, no solo por el alto nivel de competencia, sino por su capacidad de otorgar puntos vitales para el ranking mundial y plazas directas para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Macao.

El camino de Otálvaro hacia la fase final comenzó con paso firme el pasado miércoles, cuando debutó en la segunda ronda preliminar ante el jamaicano Jayden Ebanks.

Con una exhibición de solidez técnica, el colombiano dominó el encuentro de principio a fin, logrando parciales de 11–4, 11–5 y 11–5 para sellar un contundente 3–0 global.

Sin embargo, el verdadero desafío de resistencia llegaría en la tercera ronda frente al ecuatoriano Alberto Miño.

En un duelo de alta tensión, Emanuel tomó la delantera inicial, pero vio cómo su rival remontaba momentáneamente; finalmente, el colombiano mostró una notable fortaleza mental para adjudicarse los dos últimos sets por un ajustado doble 12–10, cerrando el marcador 3–2 a su favor.

Emanuel Otálvaro clasifica al cuadro principal de la ITTF-Americas Cup 2026

La clasificación definitiva se concretó en un duelo estratégico contra el argentino Nicolás Callaba. Aunque el encuentro inició con dominio colombiano tras un 11–4, Callaba logró igualar las acciones en el segundo juego con el mismo marcador.

No obstante, Otálvaro retomó el control en los momentos clave, finiquitando el partido con parciales de 12–10 y 11–9 para el 3–1 final.

Tras la victoria, el deportista expresó su satisfacción por superar un camino tan exigente, destacando especialmente la dificultad del cruce con Miño y la calidad de Callaba, quien venía de vencer a figuras de la talla del brasileño Leonardo Iizuka.

Con el boleto al cuadro principal asegurado, el reto para el colombiano sube de nivel drásticamente. A partir de las 10:00 de la noche de este viernes 30 de enero, Otálvaro se enfrentará en los octavos de final al brasileño Hugo Calderano.

El choque representa una prueba de fuego para el nacional, ya que Calderano no solo es el máximo referente del tenis de mesa en América, sino que actualmente ostenta la tercera posición en el ranking mundial individual de la ITTF, lo que convierte a este duelo en uno de los más esperados de la jornada en San Francisco.

