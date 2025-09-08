Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un feminicidio en Bosa sacudió a Bogotá: mujer de 30 años fue asfixiada por su pareja, quien luego incendió la vivienda. Ofrecen $10 millones de recompensa.

La asfixió y luego incendió la casa: feminicidio estremeció a Bosa

Un nuevo caso de feminicidio estremeció a la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, durante la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre.

La víctima, identificada como Paula Andrea, de 30 años, fue atacada en su propia vivienda por su compañero sentimental, quien presuntamente, tras asfixiarla, prendió fuego a la casa en un intento por borrar la evidencia.

De acuerdo con las autoridades, el agresor ingresó de manera abrupta al inmueble ubicado en el barrio La Esmeralda. Tras una acalorada discusión, al parecer, el hombre la estranguló hasta causarle la muerte y posteriormente roció gasolina en varias áreas de la vivienda para incendiarla.

Lea también: ¡En Medallo! Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero, campeones en el Sudamericano de esgrima

El general Giovani Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lamentó los hechos y confirmó que se trató de un feminicidio: “La señora Paula Andrea, de 30 años, fue agredida por su excompañero sentimental, que le causó una asfixia mecánica que produjo su muerte”.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades ofrecieron hasta $10 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero del responsable, quien huyó del lugar después del crimen.

Este nuevo hecho de violencia contra la mujer genera indignación en la capital y revive el llamado urgente a fortalecer las medidas de protección.

Más noticias de Bogotá