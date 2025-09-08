¡En Medallo! Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero, campeones en el Sudamericano de esgrima

Los esgrimistas colombianos Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero se coronaron campeones en el Campeonato Sudamericano de Esgrima.

La competencia se celebra en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín. Ambos atletas dominaron sus respectivas categorías, aportando las dos medallas de oro para el país en la categoría Sub-23.

Alejandro Bolaños subió a lo más alto del podio en la competencia de florete masculino. Después de una desafiante participación, superó al venezolano Carlos Ladera (15-5) y al chileno David Alarcón (15-12) en las rondas preliminares.

En cuartos de final, venció a su compatriota Isaac Camayo (15-13), y en semifinales, derrotó al ecuatoriano Thomás Aguinaga (15-12). La final fue un vibrante encuentro contra el argentino Franco Marchetti, a quien Bolaños venció 15-11 para asegurar el oro.

Por su parte, Samuel Gualtero se llevó el oro en la prueba de sable masculino, en un podio totalmente colombiano.

En octavos de final, superó al peruano Fabricio Quezada (15-4) y en cuartos, a su compatriota Salomón Anzola (15-4). Gualtero venció al brasileño Erico Patto (15-8) en semifinales y se enfrentó a su compañero Juan Sebastián Pacheco en la final.

En un emocionante combate que terminó 15-14, Gualtero se impuso para asegurar la presea dorada. Pacheco se quedó con la plata, mientras que Oscar Niño compartió el tercer lugar con el brasileño Erico Patto, sumando un bronce para Colombia.

Estos logros se suman al bronce obtenido por Sofía Alzate en florete femenino, lo que posiciona a Colombia como líder parcial del certamen con un total de cinco medallas.

Dos de oro, una de plata y dos de bronce, es el balance. Le siguen Brasil y Perú, ambos con una medalla de oro y una de bronce.

El campeonato continuará con las pruebas de espada masculina y sable femenino, y el lunes dará inicio la participación de la categoría mayores.

