¡En Medallo! Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero, campeones en el Sudamericano de esgrima

    Colombia se alza con el oro en el Sudamericano de Esgrima en Medellín
    Dos campeones de esgrima colombianos, Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero, ganan oro en el Campeonato Sudamericano. Foto: cortesía Federación Colombiana de Esgrima
    Resumen: En el Campeonato Sudamericano de Esgrima celebrado en Medellín, los atletas colombianos Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero ganaron la medalla de oro en sus respectivas categorías Sub-23. Alejandro Bolaños se impuso en la prueba de florete masculino al vencer en la final al argentino Franco Marchetti, mientras que Samuel Gualtero conquistó el oro en la competencia de sable masculino al derrotar a su compañero Juan Sebastián Pacheco en una reñida final. Estos triunfos, sumados a otras medallas de plata y bronce, colocaron a Colombia en el primer lugar del medallero parcial del campeonato.

    Los esgrimistas colombianos Alejandro Bolaños y Samuel Gualtero se coronaron campeones en el Campeonato Sudamericano de Esgrima.

    La competencia se celebra en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín. Ambos atletas dominaron sus respectivas categorías, aportando las dos medallas de oro para el país en la categoría Sub-23.

    Alejandro Bolaños subió a lo más alto del podio en la competencia de florete masculino. Después de una desafiante participación, superó al venezolano Carlos Ladera (15-5) y al chileno David Alarcón (15-12) en las rondas preliminares.

    En cuartos de final, venció a su compatriota Isaac Camayo (15-13), y en semifinales, derrotó al ecuatoriano Thomás Aguinaga (15-12). La final fue un vibrante encuentro contra el argentino Franco Marchetti, a quien Bolaños venció 15-11 para asegurar el oro.

    Por su parte, Samuel Gualtero se llevó el oro en la prueba de sable masculino, en un podio totalmente colombiano.

    Colombia se alza con el oro en el Sudamericano de Esgrima en Medellín

    En octavos de final, superó al peruano Fabricio Quezada (15-4) y en cuartos, a su compatriota Salomón Anzola (15-4). Gualtero venció al brasileño Erico Patto (15-8) en semifinales y se enfrentó a su compañero Juan Sebastián Pacheco en la final.

    En un emocionante combate que terminó 15-14, Gualtero se impuso para asegurar la presea dorada. Pacheco se quedó con la plata, mientras que Oscar Niño compartió el tercer lugar con el brasileño Erico Patto, sumando un bronce para Colombia.

    Estos logros se suman al bronce obtenido por Sofía Alzate en florete femenino, lo que posiciona a Colombia como líder parcial del certamen con un total de cinco medallas.

    Dos de oro, una de plata y dos de bronce, es el balance. Le siguen Brasil y Perú, ambos con una medalla de oro y una de bronce.

    El campeonato continuará con las pruebas de espada masculina y sable femenino, y el lunes dará inicio la participación de la categoría mayores.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

