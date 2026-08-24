Alarma en Girardota: fuerte incendio en empresa genera gran columna de humo

Resumen: Un incendio en Girardota generó una gran columna de humo en el sector de Cabildo. Bomberos atienden la emergencia y aún no hay reporte de afectados.

Un incendio en Girardota generó alarma durante la tarde de este lunes 24 de agosto en el sector de Cabildo, donde una estructura empresarial fue afectada por las llamas y una extensa columna de humo pudo ser observada desde diferentes puntos del municipio.

El reporte de la emergencia se conoció aproximadamente a las 2:00 p.m., cuando habitantes de la zona advirtieron la presencia del fuego.

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Ante la emergencia, organismos de socorro, entre ellos unidades de Bomberos, se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de atención y controlar la conflagración.

Por ahora, las autoridades no han entregado información oficial sobre la magnitud del incendio en Girardota, ni se ha establecido si existen personas lesionadas o afectadas por la emergencia. Tampoco ha sido confirmado el nombre de la empresa donde se habría originado el fuego.

Las causas de la conflagración permanecen sin establecer y deberán ser determinadas mediante las respectivas verificaciones una vez finalicen las labores de control y los organismos correspondientes puedan ingresar al área afectada.

La emergencia continúa siendo atendida en el sector de Cabildo, mientras se espera un reporte oficial de las autoridades de Girardota y los organismos de socorro que permita establecer el alcance de los daños y las posibles afectaciones ocasionadas por el incendio.

Desde el Dagran activamos el Sistema Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres para la atención del incendio estructural que se presenta en Girardota, donde se encuentran comprometidas dos fábricas y una fundación de animales. pic.twitter.com/RbymdgmdB5 — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) August 24, 2026



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