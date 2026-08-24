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Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Edwin Alfonso González Ramírez, de 51 años, nacido el 9 de marzo de 1975 en Medellín.

El cuerpo de Edwin Alfonso González se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Edwin Alfonso González Ramírez, de 51 años, nacido el 9 de marzo de 1975 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 19 de agosto de 2026. Las autoridades solicitan a sus familiares acercarse para realizar los trámites correspondientes.

Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.