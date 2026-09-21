Atención: Conozca los barrios y horarios de los cortes de agua programados por EPM para esta semana

Resumen: Para confirmar la fecha exacta del corte en estos sectores mixtos o en cualquier otro barrio, los usuarios deben tener a la mano el número de contrato que aparece en su factura y consultar
Minuto30.com .- Como medida preventiva ante el impacto del fenómeno de El Niño, EPM anunció el cronograma oficial de interrupciones del servicio de acueducto en Medellín para la cuarta semana de septiembre de 2026.
Las suspensiones se realizarán en jornada nocturna y de madrugada, desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente, dividiendo los sectores afectados en dos esquemas.
Esquema 1: Martes 22, jueves 24 y sábado 26 de septiembre
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Comuna 1 – Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.
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Comuna 3 – Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2.
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Comuna 4 – Aranjuez: Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.
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Comuna 8 – Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.
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Comuna 9 – Buenos Aires: Barrios de Jesús.
Esquema 2: Miércoles 23, viernes 25 y domingo 27 de septiembre
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Comuna 3 – Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.
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Comuna 4 – Aranjuez: Manrique Central N° 2.
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Comuna 8 – Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
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Comuna 9 – Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.
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Comuna 10 – Candelaria: Los Ángeles y Boston.
Sectores especiales (Zonas con dos circuitos)
Los siguientes barrios reciben el servicio a través de dos tanques diferentes, por lo que su interrupción puede iniciar bajo el Esquema 1 (22 de septiembre) o el Esquema 2 (23 de septiembre) dependiendo de su ubicación exacta:
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Comuna 3 – Manrique: Campo Valdés N°2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N°2, San José de la Cima N°2 y Versalles N°1.
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Comuna 8 – Villa Hermosa: El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.
Para confirmar la fecha exacta del corte en estos sectores mixtos o en cualquier otro barrio, los usuarios deben tener a la mano el número de contrato que aparece en su factura y consultar directamente a través de Ema (la asesora virtual de EPM) en el WhatsApp 302 3000 115 o ingresando al sitio web oficial www.epm.com.co.
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