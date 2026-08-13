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    ¡Manrique amaneció con humo! Bomberos atienden incendio forestal en Versalles

    Desde las primeras horas de este jueves, equipos de emergencia se encuentran en una zona de Manrique por un incendio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Manrique amaneció con humo! Bomberos atienden incendio forestal en Versalles
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Manrique amaneció con humo! Bomberos atienden incendio forestal en Versalles

    Resumen: Un incendio forestal es atendido por Bomberos de Medellín desde temprano este 13 de agosto en el sector de Versalles, comuna 3-Manrique.

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    Un incendio forestal mantiene la atención de los organismos de emergencia desde las primeras horas de este jueves 13 de agosto en el sector de Versalles, en Manrique, Medellín.

    Los Bomberos de Medellín permanecen en la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego continúe avanzando.

    La emergencia fue reportada desde temprano y generó la movilización de equipos de atención hacia este sector. El personal trabaja directamente sobre el área afectada para contener el incendio forestal y controlar los puntos donde permanecen las llamas.

    En el lugar también permanecen equipos de emergencia y personal de apoyo que participan en las labores desplegadas para atender la situación. Las autoridades mantienen vigilancia sobre la zona mientras avanzan las tareas de control.

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    Hasta el momento, la información suministrada no reporta personas lesionadas ni daños en viviendas o estructuras como consecuencia de la emergencia. Los organismos continúan concentrados en las labores para evitar una mayor propagación del fuego.

    El incendio forestal ocurre en medio de las condiciones de riesgo que atraviesa Antioquia por la temporada de menos lluvias y el aumento de las temperaturas, factores que pueden favorecer la aparición y propagación de este tipo de emergencias.

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    Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar cualquier actividad que pueda generar fuego en zonas de vegetación y reportar oportunamente la presencia de humo o llamas para facilitar la respuesta de los organismos de emergencia.

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