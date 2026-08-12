¡No se podrán esconder ni debajo de las piedras ! Abelardo De La Espriella ordena perseguir a los asesinos de dos militares en Huila

Resumen: "Con profundo dolor, en nombre del Gobierno Nacional y de todos los colombianos, expreso mis condolencias a las familias" Abelardo de La Espriella
Minuto30.com .- El luto embarga nuevamente a las Fuerzas Militares de Colombia tras un repudiable ataque con explosivos registrado en el municipio de Algeciras, departamento del Huila, el cual dejó un saldo trágico de dos uniformados muertos y varios heridos.
Frente a esta grave alteración del orden público, Abelardo De La Espriella se pronunció con vehemencia a través de sus canales oficiales, hablando en nombre del Gobierno Nacional y enviando un mensaje directo a los grupos armados responsables.
Honor a los héroes caídos
En su declaración, De La Espriella identificó a las víctimas mortales de este atentado, quienes perdieron la vida mientras cumplían con su deber de garantizar la seguridad en esta zona del sur del país:
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Cabo Primero: Yony Alejandro Andrade Lizcano.
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Soldado Profesional: Luis Felipe Muñoz Lizcano.
«Con profundo dolor, en nombre del Gobierno Nacional y de todos los colombianos, expreso mis condolencias a las familias (…) La Nación honra la memoria, el valor y el sacrificio de Yony Alejandro y Luis Felipe. Sus nombres permanecerán en la memoria de una Patria agradecida», manifestó el alto funcionario.
De igual manera, extendió un mensaje de solidaridad a los uniformados que resultaron heridos tras la detonación de los explosivos, deseándoles una pronta recuperación y garantizando la atención médica necesaria.
Instrucciones a la Fuerza Pública
Calificando el hecho como un acto de «narcoterrorismo», De La Espriella fue enfático en señalar que el Gobierno no cederá ante la presión de las estructuras criminales que buscan sembrar el terror en el territorio nacional.
Para responder a este ataque, confirmó que ya se han emitido órdenes directas a los altos mandos militares y policiales:
«He dado instrucciones precisas a nuestra Fuerza Pública para intensificar las operaciones hasta identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables. El asesinato de nuestros soldados no quedará impune», sentenció.
Las autoridades ya se encuentran desplegando un fuerte dispositivo de seguridad en Algeciras y sus zonas rurales aledañas para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este atentado que enluta al país.
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