Controlan voraz incendio forestal en Medellín y así evitaron una tragedia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Incendio forestal en Medellín fue controlado. 12 bomberos y 25 soldados del Ejército atendieron la emergencia y realizan enfriamiento para evitar reactivación.

El incendio forestal que se registró en Medellín ya fue controlado, según informó el alcalde Federico Gutiérrez en las últimas horas. El mandatario aseguró que la emergencia fue atendida de manera oportuna y que en el sitio permanecen las unidades de socorro.

«El incendio forestal ya fue controlado. Nuestros Bomberos Medellín continúan en el sitio realizando labores de enfriamiento y verificación, para evitar que se reactive. Estamos al frente», afirmó el alcalde a través de sus canales oficiales.

El mandatario especificó que en la atención de la emergencia participaron 12 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, apoyados por una unidad móvil.

A las labores en terreno también se sumó un contingente de 25 soldados del Ejército Nacional, quienes ayudaron a controlar el fuego y evitar su propagación hacia otras zonas.

Lea también: Dimayor volvió a aplazar el fpc: después de tantas críticas que les hicieron ya no se juega el fin de semana

El incendio forestal generó preocupación entre la comunidad por la cercanía con áreas boscosas y la posibilidad de que las llamas se extendieran. Gracias a la intervención articulada entre Bomberos Medellín y el Ejército Nacional, se logró contener el avance del fuego y evitar afectaciones mayores.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las unidades que permanecen en el sitio realizan labores de enfriamiento y verificación punto a punto para descartar focos activos que puedan reactivar la conflagración.

Las autoridades recordaron que en lo corrido del año se han incrementado los incendios de cobertura vegetal por las altas temperaturas y pidieron a la comunidad estar alerta. El incendio forestal de este miércoles quedó controlado sin reporte de personas lesionadas.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>El incendio forestal ya fue controlado. <br>Nuestros <a href=»https://x.com/hashtag/BomberosMedell%C3%ADn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#BomberosMedellín</a> continúan en el sitio realizando labores de enfriamiento y verificación, para evitar que se reactive.<br>Estamos al frente. <a href=»https://t.co/2XOc2QESxz»>https://t.co/2XOc2QESxz</a></p>— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) <a href=»https://x.com/FicoGutierrez/status/2087914701048988088?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 13, 2026</a></blockquote> <script async src=»https://platform.x.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Más noticias de Medellín