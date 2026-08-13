Dimayor volvió a aplazar el fpc: después de tantas críticas que les hicieron ya no se juega el fin de semana

Resumen: Ante el masivo rechazo de futbolistas, directores técnicos y la afición general, quienes calificaron como una falta de empatía reanudar la competencia tras el devastador terremoto que enfrenta el país, la Dimayor cedió a la presión social y aplazó la jornada del Fútbol Profesional Colombiano programada para este fin de semana. Aunque el ente rector buscaba inicialmente mantener activos los partidos en sedes no afectadas para salvaguardar la economía del sector, la indignación colectiva obligó a la institución a rectificar, suspender la fecha y reprogramar las competencias a partir del 19 de agosto en señal de solidaridad con las víctimas.

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Luego de una ola de indignación y de fuertes críticas provenientes de jugadores, directores técnicos y la ciudadanía en general, quienes consideraban una falta de empatía reanudar la competencia en medio de la catástrofe que atraviesa el país, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) cedió ante la presión social e institucional y anunció oficialmente el aplazamiento de la fecha programada para este fin de semana.

La actividad deportiva se reanudará el próximo 19 de agosto, una decisión que frena la intención inicial de la entidad de mantener rodando el balón pese al luto nacional.

Una presión insostenible desde el camerino y la tribuna

La postura inicial de mantener la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) generó un rechazo generalizado en diversos sectores del deporte y la opinión pública:

Futbolistas y cuerpos técnicos: Múltiples referentes del balompié nacional alzaron la voz en redes sociales y medios de comunicación, manifestando que no existían las condiciones anímicas ni éticas para salir a la cancha mientras se contabilizan miles de víctimas y desaparecidos por el terremoto.

La afición y la opinión pública: En plataformas digitales y espacios de debate, la ciudadanía tildó de «desconectada de la realidad» la intención de realizar partidos en un contexto de emergencia humanitaria y duelo patrio.

El pronunciamiento de la Dimayor: entre la justificación y la rectificación

A través de un comunicado oficial, el ente rector del fútbol profesional intentó justificar su postura inicial señalando que el fútbol “también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad” y que se pretendía jugar únicamente en las zonas no impactadas por el sismo.

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Sin embargo, ante el rechazo unánime y la imposibilidad de ignorar el sentir del país, la institución tuvo que dar un paso atrás, manifestando su solidaridad con las víctimas:

“Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o a seres queridos. Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos”, cita el comunicado.

Reprogramación en marcha

Con la fecha del fin de semana suspendida, la Dimayor confirmó que las competencias oficiales se reactivarán el próximo 19 de agosto. En los próximos días se darán a conocer los horarios y ajustes a la programación para acomodar los compromisos aplazados, mientras el país concentra sus esfuerzos en las labores de rescate y atención a la emergencia.

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