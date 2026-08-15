¡Atención conductores! Incendio forestal en vía Las Palmas

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Resumen: Bomberos Medellín atiende incendio forestal en Las Palmas retorno 2. Dos tripulaciones trabajan a esta hora para controlar emergencia. DAGRD informa.

En la mañana de este sábado 15 de agosto, 2 tripulaciones de Bomberos Medellín atienden un incendio forestal en la vía Las Palmas, a la altura del retorno 2.

Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que confirmó que sus bomberos trabajan en el control de la emergencia en vía Las Palmas.

Los Bomberos continúan en el sitio y que estarán informando sobre la evolución de la situación.

Por ahora, el incendio forestal se presenta en uno de los corredores viales más transitados que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño, por lo que las autoridades recomiendan precaución a los conductores que se movilizan por Las Palmas.

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