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    Reportan incendio en zona boscosa; bomberos atienden la emergencia en el sector La Quiebra

    Bomberos Medellín atienden un incendio forestal en el sector La Quiebra, en la Comuna 13. Las autoridades mantienen labores de control.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Reportan incendio en zona boscosa; bomberos atienden la emergencia en el sector La Quiebra
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    Reportan incendio en zona boscosa; bomberos atienden la emergencia en el sector La Quiebra

    Resumen: Bomberos atienden incendio forestal en el sector La Quiebra de la Comuna 13.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una emergencia por incendio forestal se registra este miércoles 20 de mayo en el sector La Quiebra, en Juan XXIII, perteneciente a la Comuna 13 de Medellín, donde unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos adelantan labores para controlar las llamas.

    De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, una tripulación de Bomberos de Medellín fue desplegada en la zona para atender el caso y evitar la propagación del fuego hacia otros sectores cercanos.

    Hasta el momento, según la información oficial, el incendio forestal no ha dejado viviendas afectadas ni personas lesionadas. Sin embargo, los organismos de emergencia continúan desarrollando maniobras de control y monitoreo en el área mientras avanzan las labores de extinción.

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    La situación se presenta en una zona de ladera del sector La Quiebra, en Juan XXIII, donde el humo generado por la conflagración comenzó a ser visible desde distintos puntos.

    Bomberos Medellín reiteró que las unidades continúan en atención de la emergencia y recomendaron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier situación similar a las líneas de atención, especialmente durante temporadas de altas temperaturas o fuertes vientos que puedan facilitar la propagación del fuego.

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