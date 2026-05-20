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Resumen: Bomberos atienden incendio forestal en el sector La Quiebra de la Comuna 13.

Reportan incendio en zona boscosa; bomberos atienden la emergencia en el sector La Quiebra

Una emergencia por incendio forestal se registra este miércoles 20 de mayo en el sector La Quiebra, en Juan XXIII, perteneciente a la Comuna 13 de Medellín, donde unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos adelantan labores para controlar las llamas.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, una tripulación de Bomberos de Medellín fue desplegada en la zona para atender el caso y evitar la propagación del fuego hacia otros sectores cercanos.

Hasta el momento, según la información oficial, el incendio forestal no ha dejado viviendas afectadas ni personas lesionadas. Sin embargo, los organismos de emergencia continúan desarrollando maniobras de control y monitoreo en el área mientras avanzan las labores de extinción.

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La situación se presenta en una zona de ladera del sector La Quiebra, en Juan XXIII, donde el humo generado por la conflagración comenzó a ser visible desde distintos puntos.

Bomberos Medellín reiteró que las unidades continúan en atención de la emergencia y recomendaron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier situación similar a las líneas de atención, especialmente durante temporadas de altas temperaturas o fuertes vientos que puedan facilitar la propagación del fuego.

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‼️A esta hora 1 tripulación de #BomberosMedellín trabaja en control de incendio forestal en la Comuna 13, Juan XXIII – en el sector La Quiebra.

No se reportan viviendas afectadas al momento.

Continuamos en atención del caso. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 20, 2026

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