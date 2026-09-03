Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un incendio forestal en el Cerro de la Bandera en Cali moviliza a bomberos y comunidad. Animales silvestres han sido rescatados en medio de la emergencia.

¡El fuego se está comiendo el monte! Voraz incendio en el Cerro de la Bandera en Cali

Una emergencia ambiental se registró durante la mañana de este jueves 3 de septiembre en el suroccidente de la capital del Valle del Cauca, luego de que un voraz incendio de vegetación se propagara rápidamente sobre la calle Primera con carrera 62, a la altura de la Avenida Circunvalar en la zona del Cerro de la Bandera.

Las imponentes llamas amenazan con arrasar una extensa área de cobertura vegetal y fauna silvestre en este estratégico ecosistema caleño, mientras las lenguas de fuego ascienden con rapidez hacia las partes más altas del cerro.

Frente al avance de la conflagración, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegaron máquinas de atención forestal para intentar sofocar el fuego y evitar mayores afectaciones en la capa boscosa.

La labor institucional se ha realizado en estrecha colaboración con la comunidad, cuyos habitantes han recurrido al uso de baldes con agua para contener las llamas ante el temor que la emergencia alcance las zonas residenciales e infraestructura de apartamentos del sector.

Durante las maniobras de auxilio se ha logrado el rescate de varias especies de fauna silvestre, entre las que destacan especímenes de guatines.

Lea también: ¡Cayeron 26 criminales en Medellín! ‘Peinaron’ a tres bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidios

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El sector cuenta además con el apoyo de la Policía Nacional y agentes de movilidad, quienes establecieron un paso vehicular restringido sobre los corredores viales cercanos para facilitar el despliegue operacional de los organismos de socorro.

Las autoridades bomberiles informaron que de manera simultánea atienden otro evento derivado del fuego en vegetación en el corregimiento de Montebello, al noroccidente de Cali.

Los equipos de emergencia mantienen la intervención técnica en el punto mientras continúan evaluando los daños causados a la biodiversidad local.

Más noticias de Cali