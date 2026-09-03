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    ¡Cayeron 26 criminales en Medellín! ‘Peinaron’ a tres bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidios

    ¡Les llegaron por sorpresa! Tres peligrosas estructuras criminales que azotaban a las comunas de Medellín cayeron en un megaoperativo simultáneo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayeron 26 criminales en Medellín! ‘Peinaron’ a tres bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidios

    Resumen: Autoridades en Medellín dejaron 26 judicializados tras 28 allanamientos contra las bandas ‘Cootranal’, ‘El Acopio’ y ‘Caicedo’.

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    Una masiva ofensiva institucional desplegada por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió que 26 presuntos integrantes de tres organizaciones criminales resultaran judicializados.

    Las acciones operativas se concretaron mediante la ejecución de 28 diligencias de registro y allanamiento en diferentes comunas de la capital antioqueña, orientadas a neutralizar actividades ligadas al microtráfico, el hurto a residencias y los delitos contra la vida.

    Las investigaciones, que se extendieron hasta por ocho meses, permitieron impactar de manera directa a los grupos criminales ‘Cootranal’, ‘El Acopio’ y ‘Caicedo’.

    En el caso de ‘Cootranal’, las autoridades lograron desarticular seis expendios de alucinógenos en barrios como Tejelo, Florencia, Pedregal y Castilla, donde la red criminal generaba ingresos cercanos a los $300 millones de pesos mensuales por el expendio de drogas.

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    Asimismo, los procedimientos permitieron que cinco señalados asaltantes de viviendas vinculados a ‘El Acopio’ quedaran judicializados tras comprobarse su participación en hurtos de joyas y objetos de valor.

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    Por su parte, la intervención contra la estructura ‘Caicedo’ dejó a seis de sus miembros procesados, cinco de ellos salpicados en el homicidio de un ciudadano registrado en septiembre de 2025 en el sector del Tranvía de Ayacucho, en el barrio Buenos Aires.

    Durante los operativos de registro, la Fuerza Pública incautó cerca de 2.000 gramos de marihuana, un arma de fuego, cartuchos, dos motocicletas y diez teléfonos celulares que servirán como evidencia técnica.

    El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que los 26 ciudadanos judicializados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que reafirmó el compromiso de la administración por sostener la tendencia a la baja en la tasa de homicidios y perseguir las rentas ilícitas que financian el crimen en la ciudad.

    ¡Cayeron 26 criminales en Medellín! 'Peinaron' a tres bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidios

    Foto de cortesía.

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