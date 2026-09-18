¡Tremendo susto en Cali! Incendio forestal alcanzó cinco viviendas

Resumen: Un incendio forestal en Cali afectó cinco viviendas y dejó tres personas atendidas. Bomberos y organismos de socorro trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.

Un incendio forestal en Cali generó una emergencia durante la tarde y noche del jueves 17 de septiembre en sectores cercanos a Alto Menga, La Buitrera y La Betulia. Las llamas afectaron cinco viviendas y dejaron tres personas atendidas durante las labores de control de la conflagración.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la emergencia comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde y avanzó rápidamente debido a los fuertes vientos y las condiciones del terreno. El fuego alcanzó amplias zonas de vegetación y generó riesgo de propagación hacia otras viviendas de los sectores cercanos.

Más de un centenar de personas participaron en la atención de la emergencia, con presencia de los cuerpos de Bomberos de Cali y Yumbo, la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).

Durante las labores de extinción, dos bomberos sufrieron esguinces. Además, una adulta mayor presentó afectaciones por inhalación de humo y recibió atención médica por parte de organismos de socorro. No se reportaron pérdidas de vidas humanas.

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El incendio forestal fue controlado después de varias horas de trabajo. Aunque inicialmente se informó que la emergencia había sido controlada hacia las 10:20 de la noche, posteriormente la Dirección Nacional de Bomberos indicó que las labores de liquidación se extendieron hasta las 4:30 de la madrugada y que quedó una fase de guarda de cenizas.

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Además de las cinco viviendas afectadas, se reportaron daños en dos vehículos. Las autoridades mantienen vigilancia sobre los llamados puntos calientes, debido a que las ráfagas de viento podrían favorecer una reactivación de las llamas.

La magnitud de la emergencia llevó a mantener el apoyo aéreo en prealistamiento, en caso de que fuera necesario utilizarlo. Durante la atención también se realizaron labores para evitar que el fuego alcanzara más viviendas.

Para este viernes 18 de septiembre está prevista una evaluación de los daños, con el propósito de establecer las afectaciones materiales y ambientales y determinar si las familias perjudicadas requieren medidas adicionales.

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