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Resumen: Alias 'Copete', señalado como segundo cabecilla armado de La Sierra, fue capturado en Villa Hermosa y deberá cumplir una condena de 56 años de prisión.

¡Cayó alias ‘Copete’! Señalado cabecilla de La Sierra fue capturado en Medellín

Alias ‘Copete’ fue capturado en Villa Hermosa, en el centro oriente de Medellín, durante un operativo realizado de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional. El hombre es señalado como segundo cabecilla del componente armado del grupo delincuencial organizado ‘La Sierra’.

Según la información entregada por las autoridades, el capturado tendría cerca de 18 años de trayectoria criminal y actualmente registra una condena de 56 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego. La detención se produjo en cumplimiento de esta decisión judicial.

La investigación señala que alias ‘Copete’ habría participado en el homicidio de un patrullero de la Policía y de un líder ambientalista ocurrido en 2021, en hechos registrados en el corregimiento de Santa Elena.

Posteriormente, habría ascendido dentro de la estructura delincuencial hasta ocupar una posición de relevancia en su componente armado.

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La captura se suma a las acciones adelantadas por las autoridades para ubicar y judicializar a integrantes de ‘La Sierra’, organización delincuencial con presencia en sectores del centro oriente de la capital antioqueña.

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De acuerdo con la información oficial, la operación permitió hacer efectiva la orden judicial que pesaba contra alias ‘Copete’, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para cumplir la condena impuesta.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando labores de investigación y operativos contra integrantes de estructuras delincuenciales que tienen presencia en Medellín, con el propósito de avanzar en su identificación y judicialización.

El procedimiento también hace parte del trabajo coordinado entre las autoridades locales y la Policía Nacional para intervenir organizaciones criminales y hacer efectivas las decisiones judiciales relacionadas con sus integrantes.

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