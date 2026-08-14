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Resumen: Incendio forestal en Alto de Boquerón, San Cristóbal, completa 65 horas. Bomberos Medellín con apoyo helicoportado, 4 puestos de comando y 15 bomberos por jornada intentan controlarlo.

¡65 horas ardiendo! Así avanza el incendio forestal en el corregimiento de San Cristóbal

Medellín completa 65 horas de lucha contra un incendio forestal en el sector Alto de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal. La emergencia, que comenzó hace casi tres días, sigue activa y es atendida con apoyo helicoportado, según informó el DAGRD y el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario paisa explicó que se continúa trabajando para controlar el incendio forestal en Boquerón y que desde el reporte inicial se han desplegado diferentes maniobras de extinción.

Para la atención se han establecido cuatro puestos de comando en puntos estratégicos del corregimiento, con el objetivo de evitar la propagación hacia zonas boscosas cercanas.

De acuerdo con la información oficial, en cada jornada se han desplegado entre 10 y 15 bomberos del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Las labores cuentan con el acompañamiento del SIATA, EPM, apoyo aéreo y el equipo de guardabosques de la Alcaldía. El apoyo aéreo, sin embargo, ha estado condicionado por los fuertes vientos que se presentan en la zona alta, lo que ha dificultado las descargas de agua.

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Incendio forestal en Boquerón con maniobra helicoportada

A esta hora, los bomberos continúan en territorio con una nueva maniobra helicoportada, avanzando en el control del incendio forestal. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, confirmó que se mantiene el apoyo desde el aire para enfriar los focos activos y verificar el perímetro.

Las autoridades reiteraron que el personal permanece en terreno cuidando la ciudad y protegiendo el patrimonio natural, mientras se evalúa el área afectada y se previenen nuevos focos por las condiciones de viento y material vegetal seco.

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El DAGRD hizo un llamado a la ciudadanía para no realizar quemas, no arrojar vidrios ni colillas en zonas verdes y reportar cualquier columna de humo a la línea 123.

‼️Seguimos trabajando para controlar el incendio forestal en Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal. La emergencia completa aproximadamente 65 horas de atención desde su reporte inicial. Nuestros Bomberos Medellín han realizado diferentes maniobras de extinción y… https://t.co/HQLbTmetcW pic.twitter.com/0JHR4Gi0HV — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2026

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