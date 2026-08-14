Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Alerta en Medellín: enormes llamas se propagan por zona boscosa de Belén Aguas Frías

    La emergencia mantiene en alerta a los organismos de atención en Belén Aguas Frías. Bomberos Medellín ya se dirige al punto.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Alerta en Medellín: enormes llamas se propagan por zona boscosa de Belén Aguas Frías

    Resumen: Un incendio forestal se registra en Belén Aguas Frías, Medellín. Bomberos atiende la emergencia mientras las llamas se propagan por la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un incendio forestal es atendido en la tarde de este viernes en el sector de Belén Aguas Frías, en Medellín, luego de que se reportara la presencia de llamas de gran tamaño que avanzan por la zona.

    De acuerdo con el report, los Bomberos Medellín se desplazan hasta el lugar para atender la emergencia y controlar la propagación del fuego. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras avanzan las labores de respuesta.

    Según la información conocida hasta el momento, no se reportan viviendas afectadas en el punto donde se presenta el incendio forestal.

    Sin embargo, la emergencia genera preocupación debido a la magnitud del fuego y a su capacidad de propagación. Las imágenes y reportes desde el sector muestran llamas de gran tamaño que avanzan sobre la cobertura vegetal.

    Lea también: Fico Gutiérrez descarta riesgo estructural en edificios de Carlos E. Restrepo tras terremoto

    Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alejada del área donde se desarrollan las labores de atención y evitar acercarse a las zonas afectadas, mientras los equipos de emergencia realizan las maniobras necesarias para controlar la situación.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Bomberos Medellín continúa informando sobre la evolución de la emergencia en Belén Aguas Frías y sobre las acciones adelantadas para contener las llamas.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.