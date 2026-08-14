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Resumen: Un incendio forestal se registra en Belén Aguas Frías, Medellín. Bomberos atiende la emergencia mientras las llamas se propagan por la zona.

Alerta en Medellín: enormes llamas se propagan por zona boscosa de Belén Aguas Frías

Un incendio forestal es atendido en la tarde de este viernes en el sector de Belén Aguas Frías, en Medellín, luego de que se reportara la presencia de llamas de gran tamaño que avanzan por la zona.

De acuerdo con el report, los Bomberos Medellín se desplazan hasta el lugar para atender la emergencia y controlar la propagación del fuego. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras avanzan las labores de respuesta.

Según la información conocida hasta el momento, no se reportan viviendas afectadas en el punto donde se presenta el incendio forestal.

Sin embargo, la emergencia genera preocupación debido a la magnitud del fuego y a su capacidad de propagación. Las imágenes y reportes desde el sector muestran llamas de gran tamaño que avanzan sobre la cobertura vegetal.

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Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alejada del área donde se desarrollan las labores de atención y evitar acercarse a las zonas afectadas, mientras los equipos de emergencia realizan las maniobras necesarias para controlar la situación.

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Bomberos Medellín continúa informando sobre la evolución de la emergencia en Belén Aguas Frías y sobre las acciones adelantadas para contener las llamas.

‼️En este momento, una tripulación de #BomberosMedellín se desplaza para atender un incendio forestal en Belén Aguas Frías.

Al momento no se reportan viviendas cercanas.

Seguimos informando.@AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2026

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