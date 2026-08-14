Fico Gutiérrez descarta riesgo estructural en edificios de Carlos E. Restrepo tras terremoto

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Resumen: Los edificios de Carlos E. Restrepo fueron revisados tras el terremoto. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que no presentan riesgo estructural.

Los edificios del barrio Carlos E. Restrepo, en el occidente de Medellín, fueron inspeccionados por equipos de bomberos e ingenieros estructurales tras el terremoto que sacudió al país.

Durante una visita al sector, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga explicó que las construcciones evaluadas no presentan, hasta el momento, daños que comprometan su estabilidad.

El mandatario indicó que algunas viviendas y edificios presentan grietas, situación que ha generado preocupación entre los ciudadanos. Sin embargo, aclaró que las revisiones realizadas han permitido establecer que estos daños no corresponden a afectaciones estructurales.

“Estos son edificios construidos desde 1971. Con la revisión que hicimos, de acuerdo con las solicitudes de la gente, no presentan riesgo estructural”, señaló Gutiérrez Zuluaga.

Según el balance entregado por la Alcaldía, hasta el momento se han realizado 604 visitas técnicas en Medellín, de las cuales 16 casos han sido requeridos para evacuaciones temporales. El alcalde aseguró que ninguna ha sido definitiva y que las personas afectadas permanecen en autoalbergue mientras se revisan sus condiciones.

Cuando los ciudadanos reportan grietas, daños o temor por las condiciones de sus viviendas, los equipos acuden al lugar para realizar una inspección visual y técnica. También se solicita a los habitantes enviar imágenes preliminares a través de la plataforma habilitada para orientar inicialmente cada caso.

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Durante el recorrido, el alcalde también destacó la importancia de que las construcciones cumplan las normas y especificaciones técnicas establecidas para reducir los riesgos ante futuros terremotos.

Asimismo, agradeció el trabajo de los bomberos y de los ingenieros que participan en las inspecciones y pidió más profesionales voluntarios para apoyar las evaluaciones en Medellín y otras zonas del país.

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